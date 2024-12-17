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Posted 17 декабря, 08:08

Published 17 декабря, 08:08

Modified 17 декабря, 08:10

Updated 17 декабря, 08:10

Омичей предупредили о переносе матча «Авангарда» с минским «Динамо»

Омичей предупредили о переносе матча «Авангарда» с минским «Динамо»

17 декабря 2024, 08:08
Фото: ХК «Авангард».
Матч пройдет 2 февраля вместо 24 января.

В соцсетях хоккейных клубов «Авангарда» и «Динамо» болельщиков предупредили о переносе матча, который должен был пройти на арене в Минске. Вместо 24 января игра состоится 2 февраля.

Перенесенными оказались еще несколько игр минской команды:

  • Матч «Динамо-Минск» — «Торпедо» пройдет 6 января вместо 18 января
  • «Динамо-Минск» — «Куньлунь Ред Стар» перенесен с 20 января на еще не определеную дату
  • «Динамо-Минск» — «Спартак» пройдет с опозданием почти на месяц: не 22 января, а 27 февраля
  • Матч «Динамо-Минск» — «Витязь» — пройдет 13 февраля вместо 2 февраля
  • «Спартак» — «Динамо-Минск» перенесен с 27 февраля на 23 февраля.

В клубе отмечают, что расписание может дополняться и болельщикам команды стоит внимательно следить за обновлениями.

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Напомним, что сегодня, 17 декабря, в Новосибирске пройдет первый матч «Авангарда» после паузы в Континентальной хоккейной лиге. Соперником «ястребов» станет «Сибирь», игра начнется в 18:30 по омскому времени.

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