Омичей предупредили о переносе матча «Авангарда» с минским «Динамо»

Posted 17 декабря, 08:08
Published 17 декабря, 08:08
Modified 17 декабря, 08:10
Updated 17 декабря, 08:10
В соцсетях хоккейных клубов «Авангарда» и «Динамо» болельщиков предупредили о переносе матча, который должен был пройти на арене в Минске. Вместо 24 января игра состоится 2 февраля.
Перенесенными оказались еще несколько игр минской команды:
В клубе отмечают, что расписание может дополняться и болельщикам команды стоит внимательно следить за обновлениями.
Напомним, что сегодня, 17 декабря, в Новосибирске пройдет первый матч «Авангарда» после паузы в Континентальной хоккейной лиге. Соперником «ястребов» станет «Сибирь», игра начнется в 18:30 по омскому времени.