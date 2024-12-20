gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 10:40

Published 20 декабря, 10:40

Modified 20 декабря, 10:43

Updated 20 декабря, 10:43

Дэйв Барр: «Не всегда получается такая победа, которую хотелось бы видеть»

Дэйв Барр: «Не всегда получается такая победа, которую хотелось бы видеть»

20 декабря 2024, 10:40
Фото: ХК «Авангард».
И. о. главного тренера «Авангарда» подробнее рассказал о ходе победного матча в Нижнекамске.

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр прокомментировал победу омской команды над «Нефтехимиком». Встреча завершилась в овертайме, победную шайбу забросил Наиль Якупов.

«В начале игры мы действовали здорово, затем немного просели и допускали потери, соперник хорошо оборонялся, и мы дали ему возможность сравнять. В целом довольны результатом. Не всегда получается такая победа, которую хотелось бы видеть, но два очка наши, и мы этому рады. Я надеюсь, что ребята действительно начали нащупывать „химию“», — сказал специалист.

Дэйв Барр отметил, что команда может играть намного лучше, победа, безусловно, важна, но сам матч складывался не лучшим образом.

«Позитивный момент сегодня заключается в том, что мы нашли путь к победе, играя не наилучшим образом. Мы можем играть намного лучше. Сейчас мы наслаждаемся процессом, получаем удовольствие, понемногу улучшаем положение в турнирной таблице. Но всегда есть к чему стремиться», — передает слова Барра «Чемпионат».

Напомним, что Дэйв Барр исполняет обязанности главного тренера «Авангарда» пока Ги Буше находится в Канаде, ему пришлось улететь из Омска, чтобы пройти обследование у своего врача после сложной операции на колене.

Индейцы, борьба за жизнь и образование психолога: 10 интересных фактов о Ги Буше
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Хоккеист#Авангард хоккей#Омский авангард#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика