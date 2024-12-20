Дэйв Барр: «Не всегда получается такая победа, которую хотелось бы видеть»

Posted 20 декабря, 10:40
Published 20 декабря, 10:40
Modified 20 декабря, 10:43
Updated 20 декабря, 10:43
Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр прокомментировал победу омской команды над «Нефтехимиком». Встреча завершилась в овертайме, победную шайбу забросил Наиль Якупов.
«В начале игры мы действовали здорово, затем немного просели и допускали потери, соперник хорошо оборонялся, и мы дали ему возможность сравнять. В целом довольны результатом. Не всегда получается такая победа, которую хотелось бы видеть, но два очка наши, и мы этому рады. Я надеюсь, что ребята действительно начали нащупывать „химию“», — сказал специалист.
Дэйв Барр отметил, что команда может играть намного лучше, победа, безусловно, важна, но сам матч складывался не лучшим образом.
«Позитивный момент сегодня заключается в том, что мы нашли путь к победе, играя не наилучшим образом. Мы можем играть намного лучше. Сейчас мы наслаждаемся процессом, получаем удовольствие, понемногу улучшаем положение в турнирной таблице. Но всегда есть к чему стремиться», — передает слова Барра «Чемпионат».
Напомним, что Дэйв Барр исполняет обязанности главного тренера «Авангарда» пока Ги Буше находится в Канаде, ему пришлось улететь из Омска, чтобы пройти обследование у своего врача после сложной операции на колене.