Экс-хоккеист системы омского «Авангарда» избил полицейского и попал под стражу

Posted 20 декабря, 11:14
Published 20 декабря, 11:14
Modified 20 декабря, 11:18
Updated 20 декабря, 11:18
Экс-хоккеист новокузнецкого «Металлурга» и бывший капитан «Омских ястребов» Алексей Яценко избил полицейского в Хабаровском крае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, вчера ночью 28-летний Яценко выпивал со своей знакомой в городе Амурск. После этого девушка обратилась в полицию и заявила, что бывший спортсмен, а ныне тренер по хоккею, избил ее.
Правоохранитель отправился к мужчине, однако тот сразу начал его избивать, как пишет источник, буквально с порога. Алексей Яценко нанес полицейскому около пяти ударов по лицу. После инцидента тренера задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.