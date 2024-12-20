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Posted 20 декабря, 11:14

Published 20 декабря, 11:14

Modified 20 декабря, 11:18

Updated 20 декабря, 11:18

Экс-хоккеист системы омского «Авангарда» избил полицейского и попал под стражу

Экс-хоккеист системы омского «Авангарда» избил полицейского и попал под стражу

20 декабря 2024, 11:14
Фото: ХК «Омские ястребы».
Сотрудника полиции вызвала его знакомая, которая заявила, что спортсмен избил и ее.

Экс-хоккеист новокузнецкого «Металлурга» и бывший капитан «Омских ястребов» Алексей Яценко избил полицейского в Хабаровском крае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, вчера ночью 28-летний Яценко выпивал со своей знакомой в городе Амурск. После этого девушка обратилась в полицию и заявила, что бывший спортсмен, а ныне тренер по хоккею, избил ее.

Правоохранитель отправился к мужчине, однако тот сразу начал его избивать, как пишет источник, буквально с порога. Алексей Яценко нанес полицейскому около пяти ударов по лицу. После инцидента тренера задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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