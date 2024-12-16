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Posted 16 декабря, 06:53

Published 16 декабря, 06:53

Modified 16 декабря, 06:55

Updated 16 декабря, 06:55

«Первый раз вижу такое»: Рябыкин высказался об отъезде Ги Буше обратно в Канаду

«Первый раз вижу такое»: Рябыкин высказался об отъезде Ги Буше обратно в Канаду

16 декабря 2024, 06:53
Фото: ХК «Авангард».
Экс-главный тренер «Авангарда» прокомментировал вынужденный отъезд из Омска канадского специалиста Ги Буше.

В конце прошлой недели в Омск прилетел новый главный тренер «Авангарда» — канадец Ги Буше. Специалист уже успели провести две тренировки с командой, а также рассказать о планах и деталях работы на пресс-конференции.

Однако радость от прибытия Буше омрачило одно обстоятельство: тренер не сможет присутствовать на первых матчах «ястребов» после паузы в КХЛ. Причина — необходимость улететь в Канаду и пройти обследование у своего врача. В его отсутствие командой будет руководить помощник Дэйв Барр.

Такой поворот вызвал много вопросов как у болельщиков, так и у хоккейных экспертов. Высказался о новости и бывший главный тренер омской команды Дмитрий Рябыкин. Он рассказал, что не совсем понял, что произошло в «Авангарде» и почему отъезд был настолько необходим.

«В свое время Боб Хартли рассказывал, что у тренеров, работавших в НХЛ, согласно коллективному соглашению есть специальные страховки. Каждый год он их продлевал, но это в первую очередь вопрос финансовой дисциплины, который можно решать дистанционно. Кстати, та же ситуация и с бывшими энхаэловцами. Знаю, что в свое время некоторые ребята забывали продлить ежегодную страховку — и возникали проблемы. Но это рутина, которая не требовала длительных отъездов в Америку», — отметил Рябыкин.

Он также добавил, что впервые сталкивается с такой ситуацией в профессиональном спорте и считает, что отсутствие главного тренера на играх сильно повлияет на команду.

«Видимо, „Авангард“ всерьез настроился терпеть и ждать. Его право», — заключил тренер.

Напомним, что первый матч после паузы, во время которой в Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала, «Авангард» проведет в Новосибирске с местной «Сибирью» уже завтра, 17 декабря.

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