«Первый раз вижу такое»: Рябыкин высказался об отъезде Ги Буше обратно в Канаду

Такой поворот вызвал много вопросов как у болельщиков, так и у хоккейных экспертов. Высказался о новости и бывший главный тренер омской команды Дмитрий Рябыкин. Он рассказал, что не совсем понял, что произошло в «Авангарде» и почему отъезд был настолько необходим.