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Posted 20 декабря, 10:18

Published 20 декабря, 10:18

Modified 20 декабря, 10:21

Updated 20 декабря, 10:21

Стало известно, что вратари Бердин и Хомченко не уйдут из «Авангарда» до дедлайна КХЛ

Стало известно, что вратари Бердин и Хомченко не уйдут из «Авангарда» до дедлайна КХЛ

20 декабря 2024, 10:18
Фото: ХК «Авангард».
Об этом пишет хоккейный эксперт Михаил Зислис.

Омский «Авангард» не будет расторгать контракты с вратарями Михаилом Бердиным и Павлом Хомченко до дедлайна Континентальной хоккейной лиги, то есть до 27 декабря. Об этом в своем телеграм-канале рассказал хоккейный эксперт «Спорт-экспресса» Михаил Зислис.

«По моей информации специально для восторженных омских болельщиков, „Авангард“ в дедлайн не собирается расставаться с вратарями Михаилом Бердиным и Павлом Хомченко. Что это означает? Я пока для себя не решил, но продолжаю наблюдение», — написал журналист.

Дедлайн КХЛ — дата окончания трансферов, до которой клубы могут покупать новых игроков, а также обмениваться хоккеистами друг с другом. В этом сезоне обновление состава «Авангарда» по ходу сезона удивило не только болельщиков, но и специалистов в области спорта. За менее чем два месяца омский клуб расторг почти десяток контрактов, в числе которых соглашения с главным тренером Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым.

Но еще больше было подписаний: в конце сентября в Омск вернулся нападающий Райан Спунер, в следующие три месяца контракты подписали с Николаем Прохоркиным, Алексом Грантом, Матвеем Заседой, Ильей Каблуковым, Наилем Якуповым, Майклом Маклаудом, Эмилем Галимовым, Никитой Серебряковым, Райаном Меркли и Данилом Башировым, а также, вопреки ожиданиям, продлил на год соглашение с Иваном Игумновым.

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