Стало известно, что вратари Бердин и Хомченко не уйдут из «Авангарда» до дедлайна КХЛ

Дедлайн КХЛ — дата окончания трансферов, до которой клубы могут покупать новых игроков, а также обмениваться хоккеистами друг с другом. В этом сезоне обновление состава «Авангарда» по ходу сезона удивило не только болельщиков, но и специалистов в области спорта. За менее чем два месяца омский клуб расторг почти десяток контрактов, в числе которых соглашения с главным тренером Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым.