«Впечатлен уровнем хоккея в России»: Дэйв Барр — о победе «Авангарда» над «Сибирью»

Posted 17 декабря, 18:50
Published 17 декабря, 18:50
Modified 17 декабря, 18:54
Updated 17 декабря, 18:54
Сегодня на новосибирском льду встретились два заклятых соперника — «Сибирь» и «Авангард». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «ястребов», в составе омичей отличились Дамир Шарипзянов, Эмиль Галимов, Райан Меркли, Николай Прохоркин и Семен Чистяков.
Результат матча прокомментировал помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр, который руководит командой пока Ги Буше находится в Канаде.
«Мы начали неплохо, но затем потери сказались на том, что „Сибирь“ смогла вернуться в игру, использовать свои моменты. Но наша команда тоже перестроилась и воспользовалась своими шансами. Очень впечатлен уровнем хоккея, мастерства в России. Обе команды здорово играли в пас — это главное впечатление. Было приятно наблюдать за матчем. Теперь мы идем дальше», — передает слова Барра «Чемпионат».
Барр также отметил, что омичи стали играть в более агрессивный и атакующий хоккей, команда постепенно приспосабливается к новому стилю, который хочет привить Ги Буше. Канадский специалист не исключает, что первое время на этом фоне игроки будут допускать ошибки в обороне.
«Безусловно, мы видели, мы это понимаем. Действительно, мы хотим играть более агрессивно сейчас, это сказывается. Кто-то оказывается в непозиции при игре в пас, но они учатся, приспосабливаются, потому что до этого „Авангард“ так не играл», — добавил он.
После матча с «Сибирью» омичи занимают восьмое место в Восточной конфедерации Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» повели 34 встречи и набрали 34 очка. Следующая игра «Авангарда» пройдет 19 декабря в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».