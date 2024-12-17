«Впечатлен уровнем хоккея в России»: Дэйв Барр — о победе «Авангарда» над «Сибирью»

Барр также отметил, что омичи стали играть в более агрессивный и атакующий хоккей, команда постепенно приспосабливается к новому стилю, который хочет привить Ги Буше. Канадский специалист не исключает, что первое время на этом фоне игроки будут допускать ошибки в обороне.