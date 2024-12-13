Жена капитана «Авангарда» показала, как ее муж выглядел после тренировки с Ги Буше

Posted 13 декабря, 11:03
Published 13 декабря, 11:03
Modified 13 декабря, 11:06
Updated 13 декабря, 11:06
Вчера хоккеисты «Авангарда» провели первую тренировку с новым тренером — канадским специалистом Ги Буше. «Ястребы» буквально летали по льду, такой быстрый темп впечатлил не только болельщиков, но и самих игроков.
Последствиями тренировки поделилась жена Дамира Шарипзянова в своем телеграм-канале. Виолетта Шарипзянова опубликовала фото мужа, на котором заметно, как он вымотался.
«Сегодня в планах было нарядить елку на улице всей семьей, но у Ги Буше были другие планы», — написала Виолетта в своем телеграм-канале.
Напомним, что главного тренера «Авангарда» Ги Буше встретили вчера ночью в аэропорту им. Карбышева. Специалист прибыл в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром и уже успел провести две тренировки с хоккеистами. На пресс-конференции после работы на льду Буше рассказал, как планирует перестраивать игру «ястребов» и почему не сможет присутствовать на первых матчах после перерыва в КХЛ.