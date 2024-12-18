«В Омске я кайфую»: Райан Меркли раскрыл подробности своего перехода в «Авангард»

Posted 18 декабря, 08:36
Published 18 декабря, 08:36
Modified 18 декабря, 08:40
Updated 18 декабря, 08:40
После победного матча в Новосибирске новичок «Авангарда» Райан Меркли рассказал пресс-службе клуба о подробностях своего перехода и общении с омскими легионерами.
— Когда вас обменяли в «Авангард» — о чем вы думали?
«Я обрадовался. Да, после этого много чего произошло такого жесткого. Генменеджера уволили, Ги Буше появился, но это не мое дело. Легионеры „Авангарда“ показали мне город, в команде ко мне отлично отнеслись, так что все прекрасно»
- Вы, вообще, ждали обмена?
«Я слышал от агентов, что такой вариант возможен. Знал, что я у них на карандаше. Но особо не обдумывал. И варианту с „Авангардом“ был рад — это сильная организация, и тут классные легионеры, которых я был рад видеть. Эта команда всегда преследует самые высокие цели, и мне это подходит. Да, сейчас наши позиции не самые высокие, но было много изменений, состав усилен, немного совместной работы, и я уверен, что мы будем подниматься»
— Слышала, что «Авангард» хотел вас подписать еще летом.
«Я тоже об этом слышал. Не знаю, насколько это было серьезным намерением, тем более что так или иначе права перешли „Куньлуню“, а я еще не в том возрасте, чтобы выходить на рынок»
— В Омске похолоднее будет, чем в Москве.
«Холодно — и холодно, ничего страшного. Омск — большой город, мне он понравился. И, конечно, там не так когда ты в „Куньлуне“. Тебя всюду узнают, просят сфотографироваться. Классный город, я кайфую»
— Вы знакомы с Ги Буше?
«Нет. Мы пока не общались. Но у него немало впечатляющих достижений. Безусловно, он будет одним из сильнейших тренеров КХЛ. У меня высокие ожидания от работы с ним. Он был успешен в НХЛ, далеко проходил в плей-офф со своими командами. Если у него получалось это в Северной Америке, то и здесь должно получиться. Я уверен, что мы пойдем вверх, тем более что все возможности для этого нам предоставлены»
Напомним, что Райан Меркли пополнил ряды «ястребов» в конце ноября во время масштабной перестройки команды. Менее чем за месяц канадский форвард успел поиграть за основу «Авангарда», выступить за сборную мира на Кубке Первого канала и принять участие в чемпионате КХЛ «3×3». Во вчерашнем победном матче с «Сибирью» Меркли отметился одной заброшенной шайбой.