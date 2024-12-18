«В Омске я кайфую»: Райан Меркли раскрыл подробности своего перехода в «Авангард»

«Нет. Мы пока не общались. Но у него немало впечатляющих достижений. Безусловно, он будет одним из сильнейших тренеров КХЛ. У меня высокие ожидания от работы с ним. Он был успешен в НХЛ, далеко проходил в плей-офф со своими командами. Если у него получалось это в Северной Америке, то и здесь должно получиться. Я уверен, что мы пойдем вверх, тем более что все возможности для этого нам предоставлены»