«Чувствуется давление»: защитник «Авангарда» Меркли высказался о состоянии команды

Posted 17 декабря, 10:38
Published 17 декабря, 10:38
Modified 17 декабря, 10:40
Updated 17 декабря, 10:40
Защитник «Авангарда» Райан Меркли прокомментировал положение команды в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард рассказал, что игроки чувствуют давление из-за нестабильных результатов.
«Определенное давление чувствуется — мы должны побеждать. Хозяева команды потратили много денег на команду, и они ждут, что мы оправдаем вложения. Но я уверен, что мы пойдем вверх, тем более что все возможности для этого нам предоставлены», — передает слова Меркли «ВсеПроСпорт».
Сейчас омичи занимают восьмое место в Восточной конфедерации Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» повели 33 встречи и набрали 32 очка.
Напомним, что сегодня, 17 декабря, в Новосибирске пройдет первый матч «Авангарда» после паузы в КХЛ. Соперником «ястребов» станет «Сибирь», игра начнется в 18:30 по омскому времени.
Руководить командой сегодня будет помощник Буше Дэйв Барр, который прилетел вместе с Ги из Канады. Сам же главный тренер вынуждено покинул Омск, ему нужно пройти послеоперационное обследование в своей стране, чтобы не потерять страховку.