«Чувствуется давление»: защитник «Авангарда» Меркли высказался о состоянии команды

Руководить командой сегодня будет помощник Буше Дэйв Барр, который прилетел вместе с Ги из Канады. Сам же главный тренер вынуждено покинул Омск, ему нужно пройти послеоперационное обследование в своей стране, чтобы не потерять страховку.