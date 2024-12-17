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Posted 17 декабря, 10:38

Published 17 декабря, 10:38

Modified 17 декабря, 10:40

Updated 17 декабря, 10:40

«Чувствуется давление»: защитник «Авангарда» Меркли высказался о состоянии команды

«Чувствуется давление»: защитник «Авангарда» Меркли высказался о состоянии команды

17 декабря 2024, 10:38
Фото: ХК «Авангард».
Форвард рассказал, что руководство клуба потратило много денег и ждет, когда команда начнет показывать результат.

Защитник «Авангарда» Райан Меркли прокомментировал положение команды в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард рассказал, что игроки чувствуют давление из-за нестабильных результатов.

«Определенное давление чувствуется — мы должны побеждать. Хозяева команды потратили много денег на команду, и они ждут, что мы оправдаем вложения. Но я уверен, что мы пойдем вверх, тем более что все возможности для этого нам предоставлены», — передает слова Меркли «ВсеПроСпорт».

Сейчас омичи занимают восьмое место в Восточной конфедерации Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» повели 33 встречи и набрали 32 очка.

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Напомним, что сегодня, 17 декабря, в Новосибирске пройдет первый матч «Авангарда» после паузы в КХЛ. Соперником «ястребов» станет «Сибирь», игра начнется в 18:30 по омскому времени.

Руководить командой сегодня будет помощник Буше Дэйв Барр, который прилетел вместе с Ги из Канады. Сам же главный тренер вынуждено покинул Омск, ему нужно пройти послеоперационное обследование в своей стране, чтобы не потерять страховку.

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