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Posted 18 декабря, 10:26

Published 18 декабря, 10:26

Modified 18 декабря, 10:29

Updated 18 декабря, 10:29

«Проиграли в равной борьбе»: Главный тренер «Сибири» высказался о поражении от омичей

«Проиграли в равной борьбе»: Главный тренер «Сибири» высказался о поражении от омичей

18 декабря 2024, 10:26
Фото: ХК «Авангард».
По мнению Вадима Епанчинцева, исход встречи решило исполнительское мастерство.

Вчера на новосибирском льду «Авангард» одержал победу над «Сибирью» со счетом 5:3. В составе омичей отличились Дамир Шарипзянов, Эмиль Галимов, Райан Меркли, Николай Прохоркин и Семен Чистяков, а у соперников шайбы забросили Георгий Белоусов, Владислав Кара и Тревор Мерфи.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев назвал главные причины поражения своей команды.

«Проиграли в равной борьбе, был интересный хоккей. В начале недоработали — пропустили два легких гола. Хороший второй период, но недотерпели до конца периода: надо было сыграть попроще. В третьем периоде соперник здорово выступил в меньшинстве, закрыл нашу лучшую бригаду. Была мысль уже выпустить вторую, но надеялись на мастерство. В конце игры исполнительское мастерство решило», — передает слова Епанчинцева «Чемпионат».
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Напомним, что шайба, заброшенная в матче с «Сибирью» позволила капитану «Авангарда» Дамиру Шарипзянову войти в 15 лучших снайперов-защитников за всю историю клуба, она стала 31-й в его играх за «ястребов». Сейчас в первую пятерку по этому показателю входят Виктор Архипов, Дмитрий Рябыкин, Юрий Рычков, Юрий Панов и Сергей Гуров.

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