«Проиграли в равной борьбе»: Главный тренер «Сибири» высказался о поражении от омичей

Posted 18 декабря, 10:26
Published 18 декабря, 10:26
Modified 18 декабря, 10:29
Updated 18 декабря, 10:29
Вчера на новосибирском льду «Авангард» одержал победу над «Сибирью» со счетом 5:3. В составе омичей отличились Дамир Шарипзянов, Эмиль Галимов, Райан Меркли, Николай Прохоркин и Семен Чистяков, а у соперников шайбы забросили Георгий Белоусов, Владислав Кара и Тревор Мерфи.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев назвал главные причины поражения своей команды.
«Проиграли в равной борьбе, был интересный хоккей. В начале недоработали — пропустили два легких гола. Хороший второй период, но недотерпели до конца периода: надо было сыграть попроще. В третьем периоде соперник здорово выступил в меньшинстве, закрыл нашу лучшую бригаду. Была мысль уже выпустить вторую, но надеялись на мастерство. В конце игры исполнительское мастерство решило», — передает слова Епанчинцева «Чемпионат».
Напомним, что шайба, заброшенная в матче с «Сибирью» позволила капитану «Авангарда» Дамиру Шарипзянову войти в 15 лучших снайперов-защитников за всю историю клуба, она стала 31-й в его играх за «ястребов». Сейчас в первую пятерку по этому показателю входят Виктор Архипов, Дмитрий Рябыкин, Юрий Рычков, Юрий Панов и Сергей Гуров.