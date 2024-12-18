Капитан «Авангарда» Шарипзянов вошел в тройку лучших игроков КХЛ

Напомним, что шайба, заброшенная в матче с «Сибирью» позволила капитану «Авангарда» войти в 15 лучших снайперов-защитников за всю историю клуба, она стала 31-й в его играх за «ястребов». Сейчас в первую пятерку по этому показателю входят Виктор Архипов, Дмитрий Рябыкин, Юрий Рычков, Юрий Панов и Сергей Гуров.