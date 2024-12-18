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Posted 18 декабря, 10:58

Published 18 декабря, 10:58

Modified 18 декабря, 11:02

Updated 18 декабря, 11:02

Капитан «Авангарда» Шарипзянов вошел в тройку лучших игроков КХЛ

Капитан «Авангарда» Шарипзянов вошел в тройку лучших игроков КХЛ

18 декабря 2024, 10:58
Фото: ХК «Авангард» Омск.
По итогам 12-14 недель Континентальной хоккейной лиги в тройку лучших вошли нападающий Максим Комтуа, вратарь Александр Самонов и защитник Дамир Шарипзянов.

В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги назвали десять лучших игроков последних двух недель регулярного чемпионата. На третьем месте топа оказался капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, его показатель — 4,35. Первое же место занял нападающий «Динамо» Максим Комтуа (4,57), а второе — вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов (4,35).

Полный список лучших игроков лиги за 12-14 недели выглядит так:

Фото: КХЛ

Напомним, что шайба, заброшенная в матче с «Сибирью» позволила капитану «Авангарда» войти в 15 лучших снайперов-защитников за всю историю клуба, она стала 31-й в его играх за «ястребов». Сейчас в первую пятерку по этому показателю входят Виктор Архипов, Дмитрий Рябыкин, Юрий Рычков, Юрий Панов и Сергей Гуров.

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