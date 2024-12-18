Капитан «Авангарда» Шарипзянов вошел в тройку лучших игроков КХЛ

Posted 18 декабря, 10:58
Published 18 декабря, 10:58
Modified 18 декабря, 11:02
Updated 18 декабря, 11:02
В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги назвали десять лучших игроков последних двух недель регулярного чемпионата. На третьем месте топа оказался капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, его показатель — 4,35. Первое же место занял нападающий «Динамо» Максим Комтуа (4,57), а второе — вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов (4,35).
Полный список лучших игроков лиги за 12-14 недели выглядит так:
Напомним, что шайба, заброшенная в матче с «Сибирью» позволила капитану «Авангарда» войти в 15 лучших снайперов-защитников за всю историю клуба, она стала 31-й в его играх за «ястребов». Сейчас в первую пятерку по этому показателю входят Виктор Архипов, Дмитрий Рябыкин, Юрий Рычков, Юрий Панов и Сергей Гуров.