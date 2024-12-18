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Posted 18 декабря, 09:21

Published 18 декабря, 09:21

Modified 18 декабря, 09:25

Updated 18 декабря, 09:25

«Авангард» ответил на провокационный ролик «Сибири» про Николая Прохоркина

«Авангард» ответил на провокационный ролик «Сибири» про Николая Прохоркина

18 декабря 2024, 09:21
Фото: ХК «Авангард».
Ответная запись появилась в соцсетях «ястребов» после победы.

Вчера в Новосибирске прошел первый после паузы матч КХЛ между «Сибирью» и «Авангардом». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «ястребов», в составе омичей отличились Дамир Шарипзянов, Эмиль Галимов, Райан Меркли, Николай Прохоркин и Семен Чистяков.

На последних минутах третьего периода, когда омичи вели 4:3, на кубе появилось провокационное видео: на записи был изображен нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин, которому в лицо прилетает снежок.

Видео: ХК «Авангард».

Ответ не заставил себя долго ждать. После победы в матче в соцсетях омского клуба опубликовали шуточное видео с такой подписью: «Если не уверен, что попадешь куда надо — лучше не бросать вовсе».

Напомним, что недавно омичей предупредили о переносе матча «Авангарда» с минским «Динамо». Согласно расписанию КХЛ, команды должны были встретиться на арене в Минске 24 января, но сделают это на неделю позже — 2 февраля.

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