В «Авангарде» задумались над покупкой молодой звезды из московского «Динамо»

Напомним, что недавно «Авангард» подписал двухлетний контракт с защитником фарм-клуба НХЛ «Хендерсон Силвер Найтс» Данилом Чайкой. В начале сезона «Вегас Голден Найтс» выставил его на безусловный драфт отказов. За пять матчей в Американской хоккейной лиге он отметился лишь одной голевой передачей, показатель полезности игрока составил -5. В НХЛ ему дебютировать не удалось.