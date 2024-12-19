В «Авангарде» задумались над покупкой молодой звезды из московского «Динамо»

Posted 19 декабря, 09:18
Published 19 декабря, 09:18
Modified 19 декабря, 09:22
Updated 19 декабря, 09:22
Стало известно, что в омский «Авангард» может перейти 17-летний нападающий «Динамо» Иван Рябкин. Об этом пишет телеграм-канал, который имеет прямое отношение к большому сегменту молодых игроков.
Известно, что этой весной игрок подписал трехлетний контракт с московским клубом. Иван уже дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и набрал 12 очков, забросив в одну шайбу и сделав 12 результативных передач.
Также отмечается, что Рябкин является главным претендентом на первый раунд драфта НХЛ 2025 года.
Напомним, что недавно «Авангард» подписал двухлетний контракт с защитником фарм-клуба НХЛ «Хендерсон Силвер Найтс» Данилом Чайкой. В начале сезона «Вегас Голден Найтс» выставил его на безусловный драфт отказов. За пять матчей в Американской хоккейной лиге он отметился лишь одной голевой передачей, показатель полезности игрока составил -5. В НХЛ ему дебютировать не удалось.