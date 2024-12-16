«Как туземцы»: Александр Кожевников жестко высказался об отъезде Ги Буше в Канаду

Posted 16 декабря, 09:39
Published 16 декабря, 09:39
Modified 16 декабря, 09:41
Updated 16 декабря, 09:41
Олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что о результатах омской команды при новом тренере говорить еще рано. Первые комментарии можно будет давать спустя несколько месяцев работы.
«В преддверии сибирского дерби, которым во вторник возобновится регулярный чемпионат КХЛ, — очередные чудеса в Омске. Пока ничего не говорю об уровне североамериканского штаба „Авангарда“ во главе с Буше. Пусть поработает месяц-два — тогда и обсудим», — передает слова Кожевникова портал All hockey.
Он также высказался об отъезде нового тренера «Авангарда» в Канаду сразу после первой тренировки.
«Но чудо в том, что Буше ждали в Омске со второй половины ноября, тем самым подвесив всю команду. Недели через три наконец дождались — но только чтобы узнать, что новый тренер опять улетает в Канаду на пару недель», — добавил чемпион.
«Послушайте, но это несерьезно. КХЛ — не ветеранский и не любительский, а профессиональный хоккей, в нем получают миллионы, даже не рублей, а долларов. И тут такая любительщина… Повторю, таким подходом мы сами унижаем и себя, и свой хоккей. Как туземцы — ждем господина с бусами. Не надоело?» — заявил Кожевников.
О вынужденном отсутствии на первых матчах после паузы Ги Буше рассказал на пресс-конференции после приезда в Омск. Канадский специалист объяснил, что вынужден вернуться обратно и пройти обследование у своего врача. В его отсутствие командой будет руководить помощник Дэйв Барр.
Ранее эту новость прокомментировал бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин. Он рассказал, что не совсем понял, что произошло в клубе и почему отъезд был настолько необходим.