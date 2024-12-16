«Как туземцы»: Александр Кожевников жестко высказался об отъезде Ги Буше в Канаду

О вынужденном отсутствии на первых матчах после паузы Ги Буше рассказал на пресс-конференции после приезда в Омск. Канадский специалист объяснил, что вынужден вернуться обратно и пройти обследование у своего врача. В его отсутствие командой будет руководить помощник Дэйв Барр.