«Тренер мирового уровня»: Спунер прокомментировал назначение Ги Буше в «Авангарда»

В течение двух лет, с 2011 по 2013, Ги Буше возглавлял «Тампу-Бэй Лайтнинг» в НХЛ, под его руководством команда дошла до полуфинала плей-офф. В 2013 году он перешел в швейцарский «Берн», в котором работал до 2016 года. После тренер вернулся в Национальную хоккейную лигу и стал руководить «Оттавой Сенаторз». С ней Буше чуть не вышел в финал Кубка Стэнли: команда уступила «Бостон Брюинз» в семи матчах. В сезоне-2023/2024 Ги работал на должности помощника главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».