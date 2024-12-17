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Posted 17 декабря, 11:01

Published 17 декабря, 11:01

Modified 17 декабря, 11:03

Updated 17 декабря, 11:03

«Тренер мирового уровня»: Спунер прокомментировал назначение Ги Буше в «Авангарда»

«Тренер мирового уровня»: Спунер прокомментировал назначение Ги Буше в «Авангарда»

17 декабря 2024, 11:01
Фото: ХК «Авангард».
Форвард рассказал, что уже играл против команд Ги Буше и считает его очень сильным специалистом.

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер высказался о назначении на пост главного тренера «Авангарда» канадца Ги Буше. Ранее он уже играл против команд этого тренера в Национальной хоккейной лиге и считает его очень сильным специалистом.

«Я играл против его команд, например, когда играл за „Бостон“. У него отлично выстроена игра. Он тренер мирового уровня, и я с нетерпением жду возможности работать с ним, это будет здорово», — передает слова Спунера ТАСС.

В течение двух лет, с 2011 по 2013, Ги Буше возглавлял «Тампу-Бэй Лайтнинг» в НХЛ, под его руководством команда дошла до полуфинала плей-офф. В 2013 году он перешел в швейцарский «Берн», в котором работал до 2016 года. После тренер вернулся в Национальную хоккейную лигу и стал руководить «Оттавой Сенаторз». С ней Буше чуть не вышел в финал Кубка Стэнли: команда уступила «Бостон Брюинз» в семи матчах. В сезоне-2023/2024 Ги работал на должности помощника главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».

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Ги Буше и его помощник Дэйв Барр прилетели в Омск ночью. В первый день специалисты успели провести две тренировки с командой, а также рассказать о планах и рабочих моментах на пресс-конференции. Однако новый главный тренер не сможет присутствовать на первых матчах «ястребов» после паузы в КХЛ. Причина — необходимость улететь в Канаду и пройти обследование у своего врача. В его отсутствие командой будет руководить Дэйв Барр.

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