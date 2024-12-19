В «Омских крыльях» расторгли контракты с главным тренером и его помощником

Posted 19 декабря, 12:03
Published 19 декабря, 12:03
Modified 19 декабря, 12:07
Updated 19 декабря, 12:07
В пресс-службе «Омских Крыльев» объявили о кардинальных изменениях в тренерском штабе команды. Из-за неудовлетворительных результатов свои посты покинули главный тренер Рамиль Сайфуллин и его помощник Евгений Фадеев.
«Благодарим специалистов за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — коротко подписали публикацию в клубе.
Уже известно, кто сменит на должностях Рамиля Сайфуллина и Евгения Фадеева. Главным тренером «Омских Крыльев» стал Андрей Евстафьев. Специалист работает в системе «Авангарда» с 2019 года, а с сезона 2020/21 работал тренером команды «Омские Ястребы».
«Клуб формирует четкую структуру управления командами с упором на свои ресурсы, что является частью стратегии развития „Авангарда“. В следующем сезоне костяк нынешнего состава „Омских Ястребов“ станет основой для формирования команды ВХЛ „Омские Крылья“, — написали в пресс-службе.
Тренером «Омских Крыльев» назначили Эдуарда Волкова. Ранее он занимал пост тренера-ассистента в командах «Сибирские Снайперы», «Динамо», «Локо» Молодежной хоккейной лиги.
Напомним, что руководство недавно сменилось и в «Авангарде». Главным тренером омского клуба стал канадец Ги Буше, вместе с ним в Омск прилетел помощник Дэйв Барр. «Ястребы» уже провели первый матч с новыми специалистами на мостике, он оказался победным. В Новосибирске «Авангард» одолел местную «Сибирь» 5:3, в составе омичей отличились Дамир Шарипзянов, Эмиль Галимов, Райан Меркли, Николай Прохоркин и Семен Чистяков.