В «Омских крыльях» расторгли контракты с главным тренером и его помощником

Напомним, что руководство недавно сменилось и в «Авангарде». Главным тренером омского клуба стал канадец Ги Буше, вместе с ним в Омск прилетел помощник Дэйв Барр. «Ястребы» уже провели первый матч с новыми специалистами на мостике, он оказался победным. В Новосибирске «Авангард» одолел местную «Сибирь» 5:3, в составе омичей отличились Дамир Шарипзянов, Эмиль Галимов, Райан Меркли, Николай Прохоркин и Семен Чистяков.