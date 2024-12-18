Дамир Шарипзянов вошел в 15 лучших снайперов-защитников за всю историю «Авангарда»

Сейчас пятерка лучших выглядит так: первое место занимает Виктор Архипов — 94 шайбы в 615 матчах. После него расположился Дмитрий Рябыкин, у него 80 шайб в 642 встречах, далее последовал Юрий Рычков, забросивший 75 шайб, он провел около 300 матчей за омский клуб, когда тот еще назывался «Шинник» (1974–1981 гг.). Четвертое место занимает Юрий Панов — 73 (718), а замыкает пятерку Сергей Гуров — 61 (564).