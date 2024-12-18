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Posted 18 декабря, 09:52

Published 18 декабря, 09:52

Modified 18 декабря, 09:56

Updated 18 декабря, 09:56

Дамир Шарипзянов вошел в 15 лучших снайперов-защитников за всю историю «Авангарда»

Дамир Шарипзянов вошел в 15 лучших снайперов-защитников за всю историю «Авангарда»

18 декабря 2024, 09:52
Фото: ХК «Авангард».
Шайба в недавнем матче с «Сибирью» стала для защитника 31-й в играх за «Авангард».

Вчера, 17 декабря, омский «Авангард» одержал победу над «Сибирью» со счетом 5:3, игра проходила в Новосибирске. В составе омичей отличились Дамир Шарипзянов, Эмиль Галимов, Райан Меркли, Николай Прохоркин и Семен Чистяков.

Заброшенная в этом матче шайба стала 31-й в играх за «Авангард» для капитана команды Дамира Шарипзянова. Именно она позволила защитнику обойти Игоря Баскакова, который отметился 30 шайбами, и войти в топ-15 снайперов-защитников по количеству голов за всю историю клуба.

Сейчас пятерка лучших выглядит так: первое место занимает Виктор Архипов — 94 шайбы в 615 матчах. После него расположился Дмитрий Рябыкин, у него 80 шайб в 642 встречах, далее последовал Юрий Рычков, забросивший 75 шайб, он провел около 300 матчей за омский клуб, когда тот еще назывался «Шинник» (1974–1981 гг.). Четвертое место занимает Юрий Панов — 73 (718), а замыкает пятерку Сергей Гуров — 61 (564).

Напомним, что после матча с «Сибирью» омичи занимают восьмое место в Восточной конфедерации Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» повели 34 встречи и набрали 34 очка. Следующая игра «Авангарда» пройдет завтра, 19 декабря, в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».

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