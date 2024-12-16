Больше четверти россиян назвали хоккей национальным видом спорта

Posted 16 декабря, 08:55
Published 16 декабря, 08:55
Modified 16 декабря, 09:28
Updated 16 декабря, 09:28
Аналитики ВЦИОМ выяснили, что подавляющее число россиян считают хоккей национальным видом спорта в стране. Такой ответ дали 27% опрошенных. Также в тройку вошли фигурное катание и футбол.
При этом отмечается, что всего наличие национального вида спорта признают 79 россиян. Следующие после хоккея варианты — фигурное катание и футбол (по 9%). Далее последовали лыжный спорт, он набрал 6% голосов, гимнастика и самбо — по 5%, реже к национальным видам спорта россияне относят биатлон (3%), борьбу (3%) и русскую командную игру лапту (2%).
Респонденты также отмечали, по каким причинам считают тот или иной спорт национальным. Всего получилось определить шесть факторов: успехи и достижения российских спортсменов (32%), география и климат (15%), исторические и культурные аспекты (8%), вовлеченность (13%), общественный интерес (12%) и уровень развития спорта (5%).
По мнению опрошенных россиян, хоккей, фигурное катание и футбол достойны считаться национальными видами спорта по разным причинам. Те, кто выбрал хоккей, отмечали успехи российской сборной (43%), историю развития спорта в Советском Союзе (11%) и особенностям климата (22%). Любители фигурного катания назвали его национальным видом спорта за впечатляющие результаты российских фигуристов (66%), а те, кто выбрал футбол — за его массовость, вовлеченность зрителей (24%).