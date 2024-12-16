Больше четверти россиян назвали хоккей национальным видом спорта

По мнению опрошенных россиян, хоккей, фигурное катание и футбол достойны считаться национальными видами спорта по разным причинам. Те, кто выбрал хоккей, отмечали успехи российской сборной (43%), историю развития спорта в Советском Союзе (11%) и особенностям климата (22%). Любители фигурного катания назвали его национальным видом спорта за впечатляющие результаты российских фигуристов (66%), а те, кто выбрал футбол — за его массовость, вовлеченность зрителей (24%).