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Posted 16 декабря, 08:55

Published 16 декабря, 08:55

Modified 16 декабря, 09:28

Updated 16 декабря, 09:28

Больше четверти россиян назвали хоккей национальным видом спорта

Больше четверти россиян назвали хоккей национальным видом спорта

16 декабря 2024, 08:55
Фото: 1MI.
Такой ответ выбрали 27% жителей страны.

Аналитики ВЦИОМ выяснили, что подавляющее число россиян считают хоккей национальным видом спорта в стране. Такой ответ дали 27% опрошенных. Также в тройку вошли фигурное катание и футбол.

При этом отмечается, что всего наличие национального вида спорта признают 79 россиян. Следующие после хоккея варианты — фигурное катание и футбол (по 9%). Далее последовали лыжный спорт, он набрал 6% голосов, гимнастика и самбо — по 5%, реже к национальным видам спорта россияне относят биатлон (3%), борьбу (3%) и русскую командную игру лапту (2%).

Респонденты также отмечали, по каким причинам считают тот или иной спорт национальным. Всего получилось определить шесть факторов: успехи и достижения российских спортсменов (32%), география и климат (15%), исторические и культурные аспекты (8%), вовлеченность (13%), общественный интерес (12%) и уровень развития спорта (5%).

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По мнению опрошенных россиян, хоккей, фигурное катание и футбол достойны считаться национальными видами спорта по разным причинам. Те, кто выбрал хоккей, отмечали успехи российской сборной (43%), историю развития спорта в Советском Союзе (11%) и особенностям климата (22%). Любители фигурного катания назвали его национальным видом спорта за впечатляющие результаты российских фигуристов (66%), а те, кто выбрал футбол — за его массовость, вовлеченность зрителей (24%).

Какой спорт вы считаете национальным?
Проголосовало: 2 чел.
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