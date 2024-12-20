«Канадец — не Иисус Христос»: экс-тренер сборной России жестко высказался о Ги Буше

Posted 20 декабря, 08:54
Published 20 декабря, 08:54
Modified 20 декабря, 09:04
Updated 20 декабря, 09:04
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Авангарда» канадца Ги Буше. По его мнению, такое решение руководства — очень спорное и показывает, что оно слабо разбирается в хоккее.
«Видимо, руководители „Авангарда“ думали: вот приедет канадец — и все нам сделает. А всего-то надо было подтянуть физическое состояние игроков и порядок навести. Меня не раз приглашали в команды в такой ситуации. Да и с Сергеем Звягиным, который у меня играл, общались на эту тему. В конце концов, канадец же — не Иисус Христос. Ему еще сложнее будет справиться, чем российскому тренеру. Но руководство клуба, судя по всему, слабо разбирается в хоккее», — считает Крикунов.
Напомним, что Ги Буше и его помощник Дэйв Барр прилетели в Омск из Канады ночью 12 декабря. В тот же день специалисты провели две тренировки с «ястребами» и рассказали о рабочих планах на пресс-конференции.
Первую игру под новым руководством омичи провели 17 декабря в Новосибирске, обязанности главного тренера команды исполнял Дэйв Барр, так как Ги Буше пришлось улететь в Канаду, чтобы пройти обследование у своего врача после сложной операции на колене.