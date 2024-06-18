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Косули

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Июнь
Прячутся в листве. В омском Большереченском зоопарке появились на свет косулята
Как только станет известен пол малышей, им придумают клички.
18 июня, 07:48
Разодрали в углу. Омский живодер отделался штрафом за то, что натравил пса на косулю
Приговор мужчине уже вынесли, он вступил в законную силу.
18 июня, 07:20
«Можно было спасти». Омичи пожаловались, что никто не пришел на помощь раненой косуле
3 июня, 05:13
Апрель
В Омской области больше 1,6 млн рублей выделили на уборку мертвых косуль
27 апреля, 02:53
Житель Омской области обнаружил рядом с населенным пунктом десятки мертвых косуль
16 апреля, 12:45
Март
Вывозят тракторами. Омские дачи начали чистить от трупов косуль
20 марта, 04:55
«Косули закончились, ждут людей теперь». Омичи с Левобережья пожаловались на собак
14 марта, 05:29
Подальше от города. Косулю, застрявшую в заборе омского телецентра, отпустили на волю
Животное прошло необходимую реабилитацию, после чего вернулась в привычную среду обитания.
5 марта, 13:10
Открытие корпуса ОмГУ, северное сияние и сотни мертвых косуль. Омск сегодня
4 марта, 14:21
Более двухсот туш. Омичи попросили минприроды убрать с территорий СНТ мертвых косуль
Жалобу на ситуацию в министерство направил председатель ассоциации СНТ «Родник».
4 марта, 08:45
Кладбище косуль, первая победа плей-офф и внезапные смерти. Главные темы недели
3 марта, 10:00
Как в фильме ужасов. Омских садоводов ужаснул вид растерзанных на дороге косуль
Дачники и местные жители не знают к кому обращаться, чтобы туши были убраны.
1 марта, 10:59
Февраль
Массовая гибель косуль, жестокое убийство и жизнь без воды. Омск сегодня
29 февраля, 14:16
Не смог удержаться. На омского охотника завели дело после убийства трех косуль
Мужчина имел разрешение на отстрел одной косули, но, заметив еще двух, выстрелил и в них.
29 февраля, 12:39
Спасли одну из ста. В дачном поселке под Омском нашли десятки мертвых косуль
29 февраля, 04:19
Омские спасатели нашли на льду Иртыша труп косули
О жуткой находке рассказали в региональной пожарно-спасательной службе.
26 февраля, 10:10
Дебошир в самолете, эклеры с мясом косули и кондуктор-пивоман. Омск сегодня
12 февраля, 14:03
Как добывали? Омичи ужаснулись эклерам с копченым мясом косуль в кафе
Владелец заведения заверят, что мясо добывалось на его собственных охотугодьях, а на продажу косулятины есть разрешение.
12 февраля, 09:45
Ранняя весна, отравленные косули и новые тарифы. Омск в воскресенье
4 февраля, 14:01
Всему виной яд. Стала известна причина неадекватного поведения косуль в Омске
4 февраля, 06:58

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