Вывозят тракторами. Омские дачи начали чистить от трупов косуль

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
В телеграм-канале «Омский форум / Новости Омска от омича» опубликовали фото из садоводческих товариществ вблизи Омска, где сейчас тракторами вывозят трупы косуль.
Из садового массива, расположенного в Камышловском сельском поселении, администрация вывезла обнаруженные на дачах тела погибших косуль. По мере таяния снега, который здесь достигает полуметровой толщины, будут появляться новые подобные находки. А с началом дачного сезона приехавшие омичи могут обнаружить тела погибших животных и на своих участках.
По мнению садоводов, в этом году было бы неплохо организовать движение садовых автобусов немного раньше, чтобы избежать экологической катастрофы. Если приехать на свои участки сразу после того, как сойдет снег, то можно будет правильно утилизировать погибших животных раньше.
Напомним, что на территории 28 садовых товариществ было найдено 229 мертвых косуль. Однако, возможно, это число будет расти, так как некоторые животные могут быть под снегом. Поэтому председатель СНТ попросил повторно вывезти тела после того, как снег растает.