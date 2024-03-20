Вывозят тракторами. Омские дачи начали чистить от трупов косуль

По мнению садоводов, в этом году было бы неплохо организовать движение садовых автобусов немного раньше, чтобы избежать экологической катастрофы. Если приехать на свои участки сразу после того, как сойдет снег, то можно будет правильно утилизировать погибших животных раньше.