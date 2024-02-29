Не смог удержаться. На омского охотника завели дело после убийства трех косуль

Установлено, что несколько месяцев назад 42-летний охотник находился на территории общедоступных охотничьих угодий и имел разрешение на отстрел одной косули. Однако после первой добычи, он увидел еще двух и снова совершил выстрелы. В результате мужчина убил трех косуль из охотничьего ружья.