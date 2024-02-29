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Омский охотник попал под суд после убийства трех косуль

Не смог удержаться. На омского охотника завели дело после убийства трех косуль

29 февраля 2024, 12:39
Фото: УМВД России по Омской области

Омский охотник попал под суд после убийства трех косуль

Мужчина имел разрешение на отстрел одной косули, но, заметив еще двух, выстрелил и в них.

Установлено, что несколько месяцев назад 42-летний охотник находился на территории общедоступных охотничьих угодий и имел разрешение на отстрел одной косули. Однако после первой добычи, он увидел еще двух и снова совершил выстрелы. В результате мужчина убил трех косуль из охотничьего ружья.

На громкие звуки пришли местные жители, которые застали охотника с трупами животных. Пока обвиняемый ездил за мешками, на место прибыла полиция и охотовед. Сотрудники УМВД изъяли у охотника туши косуль, 4 гильзы, след обуви и ружье. Позже экспертиза подтвердила вину мужчины.

Во время расследования дела, омич возместил причиненный ущерб в размере 80 000 рублей. Сейчас уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота с причинением крупного ущерба) направлено в суд, где будет избрана мера наказания.

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#Омск#Омская область#Охота#Охотники#Новости#Косуля#Незаконная охота#Охота на косуль#Анастасия Баянова#Косули#Охотничье ружье
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