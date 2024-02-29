Не смог удержаться. На омского охотника завели дело после убийства трех косуль

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Установлено, что несколько месяцев назад 42-летний охотник находился на территории общедоступных охотничьих угодий и имел разрешение на отстрел одной косули. Однако после первой добычи, он увидел еще двух и снова совершил выстрелы. В результате мужчина убил трех косуль из охотничьего ружья.
На громкие звуки пришли местные жители, которые застали охотника с трупами животных. Пока обвиняемый ездил за мешками, на место прибыла полиция и охотовед. Сотрудники УМВД изъяли у охотника туши косуль, 4 гильзы, след обуви и ружье. Позже экспертиза подтвердила вину мужчины.
Во время расследования дела, омич возместил причиненный ущерб в размере 80 000 рублей. Сейчас уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота с причинением крупного ущерба) направлено в суд, где будет избрана мера наказания.