Три года кошмара. Омичи рассказали о живодере, держащем в страхе сразу несколько СНТ

Posted 15 декабря, 10:58
Published 15 декабря, 10:58
Modified 15 декабря, 11:18
Updated 15 декабря, 11:18
Как отмечается в публикации одного из городских интернет-сообществ в социальной сети «ВКонтакте», жители СНТ «Якорь», «Океан», «Связист» и «Связист 2» уже несколько лет обнаруживают следы «деятельности» неизвестного живодера: останки разных животных со следами расчленения и даже — огнестрельных повреждений.
Последнее утверждение неизвестный автор публикации ничем не подтвердил, сославшись на неэтичность кадров, но и остальных подробностей, описанных в публикации хватает для появления страха: отрубленные конечности, скальпирование и определенный «почерк» — тела убитых животных злоумышленник старается оставить в местах, где они обитали или выходили к людям, оставлявшим им еду.
Кроме того, автор сообщения рассказал, что установить личность человека, занимающегося подобным, все еще не удалось: разговоры с местной охраной пользы не принесли — ничего подозрительного они не замечали.
К сожалению, это не единственный случай жестокого обращения с животными, попадавший в поле зрения омичей и правоохранительных органов на протяжении всего 2024 года: например, волонтеры и представители различных ведомств разбирались в случаях негуманного отношения некоторых горожан к собственным питомцам, и даже к косулям, которые иногда становились жертвой «охотничьих качеств» породистых собак. Однако в некоторых случаях установить злоумышленника, издевающегося над животными не удается — о последнем подобном инциденте Город55 сообщал еще в октябре.