Три года кошмара. Омичи рассказали о живодере, держащем в страхе сразу несколько СНТ

К сожалению, это не единственный случай жестокого обращения с животными, попадавший в поле зрения омичей и правоохранительных органов на протяжении всего 2024 года: например, волонтеры и представители различных ведомств разбирались в случаях негуманного отношения некоторых горожан к собственным питомцам, и даже к косулям, которые иногда становились жертвой «охотничьих качеств» породистых собак. Однако в некоторых случаях установить злоумышленника, издевающегося над животными не удается — о последнем подобном инциденте Город55 сообщал еще в октябре.