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Posted 15 декабря, 10:58

Published 15 декабря, 10:58

Modified 15 декабря, 11:18

Updated 15 декабря, 11:18

иллюстрация

Три года кошмара. Омичи рассказали о живодере, держащем в страхе сразу несколько СНТ

15 декабря 2024, 10:58
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Омичи рассказали о живодере, промышляющем сразу в нескольких СНТ больше 3 лет

Сообщение с тревожным известием появилось в популярном среди омичей интернет-сообществе: как отмечает автор сообщения, ужасные следы действий злоумышленника в районе РЭБа находят уже давно, но 3 дня назад он вновь «заявил о себе» — один из местных жителей обнаружил останки животных.

Как отмечается в публикации одного из городских интернет-сообществ в социальной сети «ВКонтакте», жители СНТ «Якорь», «Океан», «Связист» и «Связист 2» уже несколько лет обнаруживают следы «деятельности» неизвестного живодера: останки разных животных со следами расчленения и даже — огнестрельных повреждений.

Последнее утверждение неизвестный автор публикации ничем не подтвердил, сославшись на неэтичность кадров, но и остальных подробностей, описанных в публикации хватает для появления страха: отрубленные конечности, скальпирование и определенный «почерк» — тела убитых животных злоумышленник старается оставить в местах, где они обитали или выходили к людям, оставлявшим им еду.

Скриншот публикации с предупреждением о деятельности живодераСкриншот публикации с предупреждением о деятельности живодера
Скриншот публикации с предупреждением о деятельности живодера. Фото: Интернет-сообщество «Инцидент Омск» (ВКонтакте/inci55)

Кроме того, автор сообщения рассказал, что установить личность человека, занимающегося подобным, все еще не удалось: разговоры с местной охраной пользы не принесли — ничего подозрительного они не замечали.

К сожалению, это не единственный случай жестокого обращения с животными, попадавший в поле зрения омичей и правоохранительных органов на протяжении всего 2024 года: например, волонтеры и представители различных ведомств разбирались в случаях негуманного отношения некоторых горожан к собственным питомцам, и даже к косулям, которые иногда становились жертвой «охотничьих качеств» породистых собак. Однако в некоторых случаях установить злоумышленника, издевающегося над животными не удается — о последнем подобном инциденте Город55 сообщал еще в октябре.

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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Собаки#Животные#Новости#Омичи#Злоумышленник#Волонтеры#Правоохранительные органы#2024 год#Косули#Город55
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