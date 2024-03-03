Кладбище косуль, первая победа плей-офф и внезапные смерти. Главные темы недели

Однако это было только начало. Спустя несколько дней появились сведения гораздо страшнее: сначала дачники из СНТ «Земля Сибирская», а затем и «Автомобилист-2», «Петрушенко» и «Заря» рассказали об огромном количестве туш копытных, разбросанных как вдоль дорог, так и на территории садовых товариществ. Как рассказали позже, в Минприроды, убирать останки будут специалисты муниципалитета и Главного управления ветеринарии. Ситуация осложняется еще и тем, что скоро потеплеет, а значит — только и остается, что следить за развитием событий.