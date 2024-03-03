Кладбище косуль, первая победа плей-офф и внезапные смерти. Главные темы недели

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Updated Сегодня, 13:17
Одной из громких тем минувшей недели стали косули — недавние гости города. И именно на этой неделе очень многим животным особенно «не повезло», а ситуация стала напоминать фильм ужасов.
В понедельник, 26 февраля, появилась информация об останках животного на льду Иртыша — их, конечно, убрали силами сотрудников МЧС, но осадок от события все равно остался.
Однако это было только начало. Спустя несколько дней появились сведения гораздо страшнее: сначала дачники из СНТ «Земля Сибирская», а затем и «Автомобилист-2», «Петрушенко» и «Заря» рассказали об огромном количестве туш копытных, разбросанных как вдоль дорог, так и на территории садовых товариществ. Как рассказали позже, в Минприроды, убирать останки будут специалисты муниципалитета и Главного управления ветеринарии. Ситуация осложняется еще и тем, что скоро потеплеет, а значит — только и остается, что следить за развитием событий.
1 марта омичи встретились на своем льду с тольяттинской «Ладой» — первый матч плей-офф обещал быть «горячим»: соперничество за владение шайбой и стремительные атаки начались с первых минут встречи. Да и Фортуна благоволила «ястребам»: очень быстро счет достиг 5:1 в пользу хозяев льда. «Авангард» открыл свой счет в серии. Но был один нюанс.
И этот нюанс — массовая драка. Хоккей, конечно, спорт агрессивный — но ни в коем случае не подлый. Да и большинство уловок караются как штрафными удалениями, так и тяжелым кулаком: поводом для внезапной «разборки» стала подножка от Максима Березина («Лада»), адресованная Владимиру Ткачеву — как и последующий толчок. В итоге, за один инцидент в штрафной бокс уехали 6 человек, но градус напряженности это не снизило: за 7 секунд до конца третьего периода решили показать удаль Марк Верба и игрок «Лады» Владислав Семин — оба, закономерно, уехали на 5 минут «отдыха».
На одних косулях грустные новости не ограничились: смерть всегда находится неподалеку от людей. Хотя, если вдуматься, в первом случае все могло закончиться страшнее.
26 февраля, в трамвае, следующему по маршруту от улицы Котельникова до 3-го Разъезда (маршрут №9), внезапно стало плохо водителю — в районе остановки «Цирк». Мужчине стало плохо и он решил остановить транспорт — скорую ему вызвали пассажиры. К сожалению, мужчину не удалось спасти — медики констатировали смерть.
Во втором случае медики тоже оказались бессильны: пожилой мужчина, двигаясь по подземному переходу у остановки «ПО имени Баранова», просто упал на глазах продавцов магазинов и людей. Позже сотрудники полиции сообщили предварительную причину смерти — остановка сердца.