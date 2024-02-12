Дебошир в самолете, эклеры с мясом косули и кондуктор-пивоман. Омск сегодня

Пассажиры омского общественного транспорта рассказали об инциденте с кондуктором автобуса: мужчина пил пиво прямо на рабочем месте. По словам омичей, из-за этого в салоне образуется неприятный запах, также часто слышится нецензурная брань. Некоторое пользователи предположили, что на месте кондуктора оказался не сотрудник, а знакомый водителя, который лишь помогал пробивать карточки. На ситуацию отреагировали и в городской администрации, объяснив, что этот маршрут обслуживает частный перевозчик и попросили более конкретную информацию о ситуации.