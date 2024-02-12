Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Иллюстрация

Дебошир в самолете, эклеры с мясом косули и кондуктор-пивоман. Омск сегодня

12 февраля 2024, 14:03
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омича сняли с рейса за курение и нецензурную брань в самолете

В транспортной прокуратуре рассказали, что на омича завели административное дело за хулиганство в самолете. Сообщается, что мужчина курил электронную сигарету в кресле, а на просьбу персонала ее убрать, отреагировал матами и агрессией. После этого пассажира вывели из самолета сотрудники полиции.

Сняли с рейса. Авиадебошир из Омска курил и матерился в самолете по пути в Сургут
Узнать подробнее

Новость №2. В одном из омских кафе появилась жуткая новинка — эклеры с мясом косули

Омичи рассказали о шокирующей находке в одном из городских заведений. В кафе «Эклер» в меню появилась новинка — эклеры с мясом косули. Многие посетители начали опасаться, что мясо животного добыто незаконным путем. Однако руководитель заведения успокоил омичей и пояснил, что косуль добывали законным путем и история никак не касается мигрирующих животных.

Как добывали? Омичи ужаснулись эклерам с копченым мясом косуль в кафе
Узнать подробнее

Новость №3. Омичи рассказали о кондукторе, который пьет алкоголь в салоне автобуса

Пассажиры омского общественного транспорта рассказали об инциденте с кондуктором автобуса: мужчина пил пиво прямо на рабочем месте. По словам омичей, из-за этого в салоне образуется неприятный запах, также часто слышится нецензурная брань. Некоторое пользователи предположили, что на месте кондуктора оказался не сотрудник, а знакомый водителя, который лишь помогал пробивать карточки. На ситуацию отреагировали и в городской администрации, объяснив, что этот маршрут обслуживает частный перевозчик и попросили более конкретную информацию о ситуации.

Омичи пожаловались на кондуктора, который пил пиво прямо в салоне автобуса
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Нарушения#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Жалобы#Ресторан#Нарушение#Новости#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиа#Хулиганство#Итоги дня#Кафе#Жалоба#Пассажирский транспорт#Косуля#Авиаперелеты#Нарушитель#Ресторанное дело#Дебошир#Охота на косуль#Анастасия Баянова#Косули
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
Сегодня, 08:21
Брат омского депутата устроил пьяную драку в ресторане и напал на росгвардейца
Сегодня, 08:56
Приставил нож к горлу. Омич рассказал подробности драки между студентами-юристами
Сегодня, 10:38
Омич, который задушил пасынка за неправильную осанку, погиб в зоне СВО
Сегодня, 09:55
От уплаты алиментов уклоняются 10 тысяч омичей. Выяснили, что им грозит
Сегодня, 06:25
Как добывали? Омичи ужаснулись эклерам с копченым мясом косуль в кафе
Сегодня, 09:45