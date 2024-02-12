Дебошир в самолете, эклеры с мясом косули и кондуктор-пивоман. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Новость №1. Омича сняли с рейса за курение и нецензурную брань в самолете
В транспортной прокуратуре рассказали, что на омича завели административное дело за хулиганство в самолете. Сообщается, что мужчина курил электронную сигарету в кресле, а на просьбу персонала ее убрать, отреагировал матами и агрессией. После этого пассажира вывели из самолета сотрудники полиции.
Новость №2. В одном из омских кафе появилась жуткая новинка — эклеры с мясом косули
Омичи рассказали о шокирующей находке в одном из городских заведений. В кафе «Эклер» в меню появилась новинка — эклеры с мясом косули. Многие посетители начали опасаться, что мясо животного добыто незаконным путем. Однако руководитель заведения успокоил омичей и пояснил, что косуль добывали законным путем и история никак не касается мигрирующих животных.
Новость №3. Омичи рассказали о кондукторе, который пьет алкоголь в салоне автобуса
Пассажиры омского общественного транспорта рассказали об инциденте с кондуктором автобуса: мужчина пил пиво прямо на рабочем месте. По словам омичей, из-за этого в салоне образуется неприятный запах, также часто слышится нецензурная брань. Некоторое пользователи предположили, что на месте кондуктора оказался не сотрудник, а знакомый водителя, который лишь помогал пробивать карточки. На ситуацию отреагировали и в городской администрации, объяснив, что этот маршрут обслуживает частный перевозчик и попросили более конкретную информацию о ситуации.