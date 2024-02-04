Ранняя весна, отравленные косули и новые тарифы. Омск в воскресенье

Интересной информацией сегодня поделились коллеги из «Вести — Омск». Ссылаясь на местных ветеринаров, телеканал рассказал о нетипичных для результатов анализов у животных веществах: дикват дибромид и дельтаметрин были обнаружены в крови и тканях косуль. Примечательно, что оба соединения — пестициды, а последнее, к тому же, и нервно-паралитический яд. Пока что неизвестно, где копытные столкнулись с ядами и как они попали к ним в организм, но может быть именно это и стало причиной их буйного поведения.