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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Ранняя весна, отравленные косули и новые тарифы. Омск в воскресенье

Ранняя весна, отравленные косули и новые тарифы. Омск в воскресенье

4 февраля 2024, 14:01
Фото: 1MI
Воскресенье уже почти подошло к концу: самое время оглянуться назад и приглядеться к самым примечательным новостям последнего дня недели.

Новость №1. Весна придет немного раньше.

Внезапная новость этого утра: февраль в Омске рискует потерять статус самого сурового месяца зимы. Всему виной — повышение среднесуточной температуры воздуха: влияние необычного атмосферного явления можно будет ощутить уже на следующей неделе. Однако впечатления могут быть немного «смазанными»: порывистый ветер и снег скорее всего нивелируют только-только появившийся «плюс».

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Новость №2. Косули могли быть отравлены.

Интересной информацией сегодня поделились коллеги из «Вести — Омск». Ссылаясь на местных ветеринаров, телеканал рассказал о нетипичных для результатов анализов у животных веществах: дикват дибромид и дельтаметрин были обнаружены в крови и тканях косуль. Примечательно, что оба соединения — пестициды, а последнее, к тому же, и нервно-паралитический яд. Пока что неизвестно, где копытные столкнулись с ядами и как они попали к ним в организм, но может быть именно это и стало причиной их буйного поведения.

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Новость №3. Новая тарификация в такси.

Как стало известно из интервью с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства, фраза «Время — деньги» теперь актуальна как никогда: Игорь Кожухов рассказал о масштабных преобразованиях в сфере такси. Теперь расчет стоимости агрегатором будет ориентироваться на время поездки, а не расстояние — это сделано для нормирования труда водителей (а равно и безопасности пассажиров). В противном случае, агрегатору запрещено отправлять заказ водителю, превысившему норму труда — а это ничто иное, как время, проведенное в пути.

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#Омск#Такси#Тарифы#Отравление#Весна#Илья Скобин#Косули
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