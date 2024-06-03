«Можно было спасти». Омичи пожаловались, что никто не пришел на помощь раненой косуле

Накануне в поселке Новоомский Омской области местные жители обнаружили раненую косулю. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти животное не удалось. По словам очевидцев, когда они обращались в приюты, там не отвечали на звонки, а в МЧС перенаправляли их на другие номера.