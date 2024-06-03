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погибшая косуля

«Можно было спасти». Омичи пожаловались, что никто не пришел на помощь раненой косуле

3 июня 2024, 05:13
Фото: Предоставлено Городу55
погибшая косуля

Жители Омской области пожаловались, что никто не пришел на помощь раненой косуле

В поселке Новоомский в Омской области нашли раненую косулю, но спасти ее не удалось. Местные жители говорят, что не могли дозвониться в приюты и МЧС.

Накануне в поселке Новоомский Омской области местные жители обнаружили раненую косулю. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти животное не удалось. По словам очевидцев, когда они обращались в приюты, там не отвечали на звонки, а в МЧС перенаправляли их на другие номера.

«В обед нашли косулю живую. Сразу же позвонили в приюты разные. Но у нас не брали трубку. Позвонили в МЧС, сказали, приедут, потом вообще перенаправляли на другие номера. Звонили в администрацию нашего поселка. Спустя столько времени косуля скончалась. Ее можно было бы спасти, если бы приехали сразу», — рассказал омич Городу55.

Местные жители опасаются, что если оставить мертвую косулю на улице, то собаки могут ее растерзать. К тому же она может быть больна, и в итоге собаки тоже заразятся.

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