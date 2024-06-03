«Можно было спасти». Омичи пожаловались, что никто не пришел на помощь раненой косуле

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Накануне в поселке Новоомский Омской области местные жители обнаружили раненую косулю. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти животное не удалось. По словам очевидцев, когда они обращались в приюты, там не отвечали на звонки, а в МЧС перенаправляли их на другие номера.
«В обед нашли косулю живую. Сразу же позвонили в приюты разные. Но у нас не брали трубку. Позвонили в МЧС, сказали, приедут, потом вообще перенаправляли на другие номера. Звонили в администрацию нашего поселка. Спустя столько времени косуля скончалась. Ее можно было бы спасти, если бы приехали сразу», — рассказал омич Городу55.
Местные жители опасаются, что если оставить мертвую косулю на улице, то собаки могут ее растерзать. К тому же она может быть больна, и в итоге собаки тоже заразятся.