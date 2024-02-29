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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

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Массовая гибель косуль, жестокое убийство и жизнь без воды. Омск сегодня

29 февраля 2024, 14:16
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Участки садоводов под Омском завалены сотней мертвых косуль

На территории омского СНТ «Земля Сибирская» обнаружили жуткую находку: десятки трупов косуль, спасти удалось только одну ин них. К сожалению, министерство труда сейчас не может никак повлиять на проблему с косулями в городе, также пока неизвестно, как с территории садового товарищества будут вывозить уже мертвых животных.

Спасли одну из ста. В дачном поселке под Омском нашли десятки мертвых косуль
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Новость №2. Житель Омской области жестоко расправился с женой и закопал ее тело в сугроб

В селе Новорождественка Омской области произошло жестокое убийство. Местный житель в нетрезвом состоянии избил до смерти свою жену после новости о том, что она хочет уйти от него. Труп сельчанки мужчина закопал в снег. Вскоре пропажу женщины заметили родственники и обратились в полицию. Правоохранители обнаружили ее в сугробе, а результаты экспертизы подтвердили, что смерть потерпевшей носит криминальный характер. Расследование продолжается, сейчас специалисты устанавливают все детали произошедшего.

Закопал труп в снег. В Омской области будут судить мужчину за жестокое убийство жены
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Новость №3. Жители омского остались без воды и отопления

Жители поселка Пятилетка Омского района рассказали, что уже неделю живут без воды. Кроме того, в домах останавливаются котлы отопления, поскольку не получается подать давление для должного теплоснабжения. Все это создает сильные неудобства: невозможность помыть посуду, принять душ, напоить скот. По словам местных, они уже не знают, куда обращаться за помощью.

«Может, совесть проснется». Омские сельчане неделю живут без воды и отопления
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