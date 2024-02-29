Массовая гибель косуль, жестокое убийство и жизнь без воды. Омск сегодня

В селе Новорождественка Омской области произошло жестокое убийство. Местный житель в нетрезвом состоянии избил до смерти свою жену после новости о том, что она хочет уйти от него. Труп сельчанки мужчина закопал в снег. Вскоре пропажу женщины заметили родственники и обратились в полицию. Правоохранители обнаружили ее в сугробе, а результаты экспертизы подтвердили, что смерть потерпевшей носит криминальный характер. Расследование продолжается, сейчас специалисты устанавливают все детали произошедшего.