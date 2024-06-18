Разодрали в углу. Омский живодер отделался штрафом за то, что натравил пса на косулю

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Омской области рассмотрели уголовное дело 33-го жителя Марьяновского района В. Н. Дудко. Его обвинили в жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Инцидент случился в преддверии 2024 года.
На участок частного дома мужчины забежала косуля и забилась в угол. Записывая на камеру, он натравил на беззащитное животное свою охотничью собаку. Немецкий дратхаар разодрал косулю, после чего живодер добил ее топором, тушу разделал, а мясо съел.
По словам задержанного, он опубликовал видео в интернет, чтобы хорошо продавались щенки от этой собаки. В съемке ему помогала жена, рассказывали ранее в прокуратуре.
Мировой судья судебного участка № 12 в Марьяновском судебном районе рассмотрел это дело в особом порядке. В пресс-службе судов Омской области рассказали, что мужчина полностью признал вину. Ему назначили выплату уголовного штрафа, на что осужденный не был против, поэтому приговор вступил в законную силу. Отметим, что изначально ему грозил срок до пяти лет лишения свободы.