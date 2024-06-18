Разодрали в углу. Омский живодер отделался штрафом за то, что натравил пса на косулю

Мировой судья судебного участка № 12 в Марьяновском судебном районе рассмотрел это дело в особом порядке. В пресс-службе судов Омской области рассказали, что мужчина полностью признал вину. Ему назначили выплату уголовного штрафа, на что осужденный не был против, поэтому приговор вступил в законную силу. Отметим, что изначально ему грозил срок до пяти лет лишения свободы.