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Updated Сегодня, 07:22

иллюстрация

Разодрали в углу. Омский живодер отделался штрафом за то, что натравил пса на косулю

18 июня 2024, 07:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омский живодер отделался штрафом за то, что натравил пса на косулю

Приговор мужчине уже вынесли, он вступил в законную силу.

В Омской области рассмотрели уголовное дело 33-го жителя Марьяновского района В. Н. Дудко. Его обвинили в жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Инцидент случился в преддверии 2024 года.

На участок частного дома мужчины забежала косуля и забилась в угол. Записывая на камеру, он натравил на беззащитное животное свою охотничью собаку. Немецкий дратхаар разодрал косулю, после чего живодер добил ее топором, тушу разделал, а мясо съел.

По словам задержанного, он опубликовал видео в интернет, чтобы хорошо продавались щенки от этой собаки. В съемке ему помогала жена, рассказывали ранее в прокуратуре.

Мировой судья судебного участка № 12 в Марьяновском судебном районе рассмотрел это дело в особом порядке. В пресс-службе судов Омской области рассказали, что мужчина полностью признал вину. Ему назначили выплату уголовного штрафа, на что осужденный не был против, поэтому приговор вступил в законную силу. Отметим, что изначально ему грозил срок до пяти лет лишения свободы.

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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Суд#Россия#Уголовное дело#Штраф#Новости#Жестокое обращение с животными#Косуля#Косули
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