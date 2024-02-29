Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

иллюстрация

Спасли одну из ста. В дачном поселке под Омском нашли десятки мертвых косуль

29 февраля 2024, 04:19
Фото: Город55
иллюстрация

Участки садоводов под Омском завалены сотней мертвых косуль

Пока неясно, куда и как вывозить тела погибших животных.

Портал NGS55.RU сообщает, что на территории омского СНТ «Земля Сибирская» и нескольких соседних садоводств нашли около 100 мертвых косуль. Трупы животных обнаружили сами садоводы.

На данный момент Минприроды Омской области не в силах помочь пока еще живым косулям. При этом одну из них все же удалось спасти. Также пока непонятно, как будут вывозить трупы.

Стоит отметить, что проблема может возрасти: погибло много косуль на территории других СНТ, и весной они оттают.

Напомним, что на прошлой неделе омские спасатели нашли на льду реки Иртыш мертвую косулю. Причина смерти животного неизвестна.

Омские спасатели нашли на льду Иртыша труп косули
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Омской области застрелил косулю и три часа скрывался на снегоходе от полицииЖителям Омской области грозит срок за убийство косулиКак добывали? Омичи ужаснулись эклерам с копченым мясом косуль в кафе
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Минприроды#Новости#Сибирь#Косули
Подпишитесь
УМВД России по Омской области представили нового руководителя
Вчера, 06:55
«Душит смрадом от фекалий». В омской многоэтажке на Пригородной снова затопило подвал
Вчера, 06:47
Игры на вылет: с чем омский «Авангард» подошел к плей-офф
Вчера, 11:25
«Не было никакой помощи». Интервью с застройщиком омской школы в «Серебряном береге»
27 февраля, 10:30
Еще одну фирму самого бедного омского депутата начала банкротить налоговая
Вчера, 11:01
Могут упасть в любой момент. Омичи заметили огромные сосульки на Любинском проспекте
Вчера, 10:14