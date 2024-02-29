Спасли одну из ста. В дачном поселке под Омском нашли десятки мертвых косуль

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Портал NGS55.RU сообщает, что на территории омского СНТ «Земля Сибирская» и нескольких соседних садоводств нашли около 100 мертвых косуль. Трупы животных обнаружили сами садоводы.
На данный момент Минприроды Омской области не в силах помочь пока еще живым косулям. При этом одну из них все же удалось спасти. Также пока непонятно, как будут вывозить трупы.
Стоит отметить, что проблема может возрасти: погибло много косуль на территории других СНТ, и весной они оттают.
Напомним, что на прошлой неделе омские спасатели нашли на льду реки Иртыш мертвую косулю. Причина смерти животного неизвестна.