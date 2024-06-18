gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В омском Большереченском зоопарке родились косулята

Прячутся в листве. В омском Большереченском зоопарке появились на свет косулята

18 июня 2024, 07:48
Фото: Большереченский зоопарк

В омском Большереченском зоопарке родились косулята

Как только станет известен пол малышей, им придумают клички.

В Большереченском зоопарке 10 июня появились на свет детеныши косули. В зверинце сообщили, что пол животных пока не известен.

«Что делают малыши в первые дни после рождения? Прячутся. Инстинкт самосохранения развит отменно. Мама самоотверженно патрулирует территорию и не жалует посетителей», — рассказали в зоопарке и поделились фотографиями пополнения.

А 1 июня в Большереченском зоопарке родился детеныш алтайского марала. Малыш не боится людей и с интересом относится к посетителям зверинца.

Узор из пятнышек на спинке. В омском Большереченском зоопарке родился детеныш марала
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Животные#Большереченский зоопарк#Пополнение#Окружающая среда#Косули
Подпишитесь
Теперь окончательно: в Омске одобрили разрешение строить школы и детсады вскладчину
Сегодня, 04:25
Успеть до августа. В Омске выделили 15 млн на изготовление 14 композиций для «Флоры»
Сегодня, 05:03
Отравляющий газ и запах тухлых яиц. Омичи два дня подряд дышали опасными выбросами
Сегодня, 05:15
Экс-игрока омского «Авангарда» признали лучшим хоккеистом года
Сегодня, 10:24
Неудачные торги. Здание ДК имени Козицкого пытался выкупить сын омского экс-министра
Сегодня, 10:29
«Прошу вмешаться в беспредел»: омичи сообщили об отключениях горячей воды
Сегодня, 11:10