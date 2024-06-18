Прячутся в листве. В омском Большереченском зоопарке появились на свет косулята

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В Большереченском зоопарке 10 июня появились на свет детеныши косули. В зверинце сообщили, что пол животных пока не известен.
«Что делают малыши в первые дни после рождения? Прячутся. Инстинкт самосохранения развит отменно. Мама самоотверженно патрулирует территорию и не жалует посетителей», — рассказали в зоопарке и поделились фотографиями пополнения.
А 1 июня в Большереченском зоопарке родился детеныш алтайского марала. Малыш не боится людей и с интересом относится к посетителям зверинца.