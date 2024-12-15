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Posted 15 декабря, 04:19

Published 15 декабря, 04:19

Modified 15 декабря, 04:32

Updated 15 декабря, 04:32

иллюстрация

Стандартизация. Омский исторический парк вышел из подчинения министерства культуры

15 декабря 2024, 04:19
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Омский исторический парк сменил министерство, значащееся учредителем

Исторический парк «Россия — моя история» сменил своего учредителя: теперь этим статусом обладает министерство образования Омской области.

Разговоры о серьезных переменах в работе омского исторического парка ведутся уже очень давно: в январе 2024 года Олег Смолин, депутат Госдумы от Омской области, сообщал о результатах беседы с Сергеем Кравцовым, министром просвещения РФ.

В основном обсуждались перспективы новой локации для размещения исторического парка «Россия — моя история» — например, ей могли стать пустующие помещения Кадетского корпуса на улице Ленина, но окончательное решение так и не было принято.

Однако некоторые изменения, оговоренные в начале года, уже понемногу воплощаются в жизнь: накануне, 12 декабря, было зарегистрировано бюджетное учреждение Омской области «Исторический парк „Россия — моя история“» — соответствующие изменения уже начали появляться в некоторых сервисах проверки контрагентов. Но интересно здесь другое — теперь исторический парк относится к ведению министерства образования, о чем свидетельствует информация об учредителях организации:

Запись о появлении новой организации датируется 14 декабряЗапись о появлении новой организации датируется 14 декабря
Запись о появлении новой организации датируется 14 декабря. Фото: Сервис проверки контрагентов «Точка | досье»

Директором новообразованного учреждения является Ольга Решетникова: ранее она занимала пост замдиректора БУК «Музейно-Выставочный Комплекс „Моя История“». Стоит сказать, что исторический парк имел тесные связи со своим прошлым учредителем, министерством культуры — заместителем главы ведомства в июле этого года стала Ольга Безродная, ранее являвшаяся директором исторического парка.

Все изменения, произошедшие с организационной структурой учреждения, связаны с процессом стандартизации работы исторических парков по всей стране: с начала этого года, как отмечал в разговоре с корреспондентами ТАСС Сергей Кравцов, их деятельность подконтрольна Министерству просвещения РФ, и смена юридического лица исторического парка в Омской области обусловлена также требованиями ведомства: в других регионах их деятельность находится в зоне ответственности министерств образования.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Министерство образования#Новости#Министерство культуры
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