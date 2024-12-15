Стандартизация. Омский исторический парк вышел из подчинения министерства культуры

Все изменения, произошедшие с организационной структурой учреждения, связаны с процессом стандартизации работы исторических парков по всей стране: с начала этого года, как отмечал в разговоре с корреспондентами ТАСС Сергей Кравцов, их деятельность подконтрольна Министерству просвещения РФ, и смена юридического лица исторического парка в Омской области обусловлена также требованиями ведомства: в других регионах их деятельность находится в зоне ответственности министерств образования.