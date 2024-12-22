Ждем и пытаемся дышать. Гендиректор ТГК-11 назвал сроки перевода омских ТЭЦ на газ

Posted 22 декабря, 04:11
Published 22 декабря, 04:11
Modified 22 декабря, 09:50
Updated 22 декабря, 09:50
Как отметил генеральный директор ТГК-11 в беседе с корреспондентом «Коммерческих Вестей», в компании уже ведутся необходимые согласования, но из-за большого количества связанных вопросов — от подачи топлива на ТЭЦ и до его стоимости — рабочей группе из представителей ТГК-11, «Интер РАО», «Газпрома» и правительства региона предстоит обсуждение многих деталей этого плана.
В частности, Олег Хилько отметил, что сейчас ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 (именно они и работают на угле) ничего не связывает с газораспредителительными станциями, а уже имеющаяся инфраструктура попросту «не потянет» необходимый объем голубого топлива — а значит придется строить отдельный магистральный газопровод. К слову, на одном из последних заседаний рабочей группы как раз-таки и обсуждалась эта перспектива — представитель «Газпрома» отметил, что компания планирует довести нужный объем газа до ТЭЦ не ранее 2028–2029 года.
Но на данный момент даже газопровод будет лишен смысла — пока что на ТЭЦ нет котлов, способных работать на этом типе топлива, все оборудование проектировалось именно «под уголь». Однако уже сейчас можно сказать, что модернизация каждого агрегата потребует продолжительной остановки оборудования — на срок до 10 месяцев, из-за чего перевооружение мощностей ТЭЦ может затянуться на 3-4 года, ведь работы получится выполнять только в межотопительный сезон и без полной остановки всех агрегатов.
Кроме того, как рассказал генеральный директор ТГК-11, изменений только в конструкции котлоагрегатов будет недостаточно — например, на ТЭЦ-5 еще только предстоит возвести газорегуляторный пункт, проложить необходимые магистрали, но все эти работы зависят и от усилий «снаружи»: такая инфраструктура обычно разрабатывается исходя из точки «присоединения» станции к магистральному газопроводу.
Но самая главная проблема, по мнению Олега Хилько, кроется в стоимости газа в сравнении с углем, что может потребовать порядка 500 млн рублей ежегодно для компенсации разницы между стоимостью угля и газа и поддержания льготных тарифов. Примечательно, что ранее на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации, Виталий Хоценко, губернатор Омской области, заявлял о готовности предоставить подобные необходимые субсидии.
Кроме того, как отметил генеральный директор ТГК-11, об «об окупаемости самой газификации речи не идет», хотя она может существенно улучшить состояние экологии в регионе.
К слову, ему сейчас угрожает не только превышение содержания золы в атмосфере, но и затопление золоотвала ТЭЦ-5: бедствие уже успело доставить проблем для дачников из Осташково, и даже угрожает функционированию самой ТЭЦ-5.