Ждем и пытаемся дышать. Гендиректор ТГК-11 назвал сроки перевода омских ТЭЦ на газ

Но на данный момент даже газопровод будет лишен смысла — пока что на ТЭЦ нет котлов, способных работать на этом типе топлива, все оборудование проектировалось именно «под уголь». Однако уже сейчас можно сказать, что модернизация каждого агрегата потребует продолжительной остановки оборудования — на срок до 10 месяцев, из-за чего перевооружение мощностей ТЭЦ может затянуться на 3-4 года, ведь работы получится выполнять только в межотопительный сезон и без полной остановки всех агрегатов.