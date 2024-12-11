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Posted 11 декабря, 06:30

Published 11 декабря, 06:30

Modified 11 декабря, 06:30

Updated 11 декабря, 06:30

Новый подход. «Газпром нефть» нарастила производство базовых синтетических масел

Новый подход. «Газпром нефть» нарастила производство базовых синтетических масел

11 декабря 2024, 06:30
Фото: Стоян Васев.
В 2024 году на предприятиях «Газпром нефть» был запущен полный цикл выпуска современных автомобильных и индустриальных масел с использованием отечественных компонентов — новые технологические решения позволили увеличить выпуск масел самого разного назначения в 3 раза.

Комплекс гидроизодепарафинизации, запущенный на Омском заводе смазочных материалов, стал основной производственной площадкой для выпуска основы большинства синтетических масел — по оценкам специалистов, это решение уже позволило в 3 раза увеличить объемы производства масел как для автомобильной, так и для промышленной техники.

Примечательно, что комплекс ГИДП не требователен к сырью и может работать на всех возможных фракциях нефти, создавая при помощи трехступенчатой технологической схемы продукцию самого высокого качества, соответствующую всем мировым стандартам.

«Для обеспечения внутреннего рынка современной продукцией мы планомерно расширяем ассортимент и объем выпуска смазочных материалов. В первую очередь — за счет новых премиальных синтетических масел для всех типов транспорта, оборудования и техники. Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов — ГИПД — мощностью более 220 тыс. тонн базовых масел в год», - отметил Анатолий Скоромец, Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

В основе всех процессов, протекающих в недрах этого комплекса, находится химическая реакция взаимодействия сырья и водорода, изменяющая саму молекулярную основу будущей основы масла, что благоприятно сказывается на свойствах готовой продукции: это и низкая температура застывания, высокая вязкость и исключительная стойкость к окислению, что гарантирует надежную работу любых агрегатов в самых разнообразных условиях.

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