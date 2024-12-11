Новый подход. «Газпром нефть» нарастила производство базовых синтетических масел

В основе всех процессов, протекающих в недрах этого комплекса, находится химическая реакция взаимодействия сырья и водорода, изменяющая саму молекулярную основу будущей основы масла, что благоприятно сказывается на свойствах готовой продукции: это и низкая температура застывания, высокая вязкость и исключительная стойкость к окислению, что гарантирует надежную работу любых агрегатов в самых разнообразных условиях.