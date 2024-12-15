Гастрономический туризм по-омски: Рид Буше попробовал знаменитые беляши у Политеха

Примером такой локации и стала «беляшка» — непривычное название стало причиной недоумения у хоккеиста, но вскоре экскурсовод объяснил особенности этого блюда, популярного среди омичей. Такой «сибирский фастфуд» Рид Буше оценил коротко: вкусно, но стоило бы добавить соуса — спортсмен очень уважает именно острые блюда. К слову, известны и некоторые предпочтения хоккеиста в плане гастрономических заведений: в конце сентября его в компании других легионеров даже заметили в одном из ресторанов в Камергерском переулке — там хоккеисты отметили возвращение Райана Спунера.