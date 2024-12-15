Гастрономический туризм по-омски: Рид Буше попробовал знаменитые беляши у Политеха

Posted 15 декабря, 10:04
Published 15 декабря, 10:04
Modified 15 декабря, 10:06
Updated 15 декабря, 10:06
Более подробно познакомиться с привычками и вкусами хоккеиста омичи смогли совсем недавно: в новом эпизоде шоу «Без клюшек», опубликованного на официальном хоккейного клуба — «Авангард TV».
Например, знакомство Рида Буше с хоккеем оказалось по-настоящему семейным: с этим видом спорта его познакомил его дядя, который раньше увлекался игрой. Позже легионер уже самостоятельно развивал свои навыки — тренируя свой бросок на двери гаража дома (позже она перестала открываться из-за большого количества «пропущенных»).
На отработку бросков у юноши уходило порядка несколько часов в день, а хоккей по-настоящему увлек будущего легионера — составить конкуренцию ему может лишь только гольф, который Рид Буше называет игрой «для мозга».
В основном, интервью с хоккеистом происходило «в декорациях» омской G-Drive арены, однако степенный разговор в привычных помещениях позже продолжился уже знакомством с муралами в микрорайоне «Модерн» (к слову, они пользуются большой популярностью у иностранцев, посещающих Омск), а также и автоэкскурсией по городку Нефтяников — оказывается, Рид Буше достаточно опытный водитель:
— Если надо — смотри на дорогу.
— Да, конечно. Я нас не убью.
Вот только несмотря на все мастерство вождения, как оказалось, Рид Буше редко когда «выбирается» за пределы домашней арены «Авангарда» или центра Омска — поэтому авторы «Авангард TV» и хотели показать хоккеисту другие, неплохие районы города — с очень необычными туристическими «объектами».
Примером такой локации и стала «беляшка» — непривычное название стало причиной недоумения у хоккеиста, но вскоре экскурсовод объяснил особенности этого блюда, популярного среди омичей. Такой «сибирский фастфуд» Рид Буше оценил коротко: вкусно, но стоило бы добавить соуса — спортсмен очень уважает именно острые блюда. К слову, известны и некоторые предпочтения хоккеиста в плане гастрономических заведений: в конце сентября его в компании других легионеров даже заметили в одном из ресторанов в Камергерском переулке — там хоккеисты отметили возвращение Райана Спунера.
Хотя, несмотря на достаточно долгое сотрудничество героя интервью и «Авангарда» — кстати, Рид Буше стал первым американцем, получившим Кубок Гагарина, — некоторые вещи удивляют спортсмена: например, в первом своем сезоне в России ему пришлось адаптироваться к рукопожатиям, как и к ответам на вопрос «Как дела?» или пожелания «Приятного аппетита».
Напомним, это не единственные факты из повседневной и даже личной жизни хоккеистов омского «Авангарда»: например, Ги Буше стал причиной внезапной отмены предновогодних планов в семье Дамира Шарипзянова — после первой тренировки под руководством нового тренера глава семейства совершенно вымотался.