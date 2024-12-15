gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 10:04

Published 15 декабря, 10:04

Modified 15 декабря, 10:06

Updated 15 декабря, 10:06

Скриншот из видеоряда эпизода шоу «Без клюшек»

Гастрономический туризм по-омски: Рид Буше попробовал знаменитые беляши у Политеха

15 декабря 2024, 10:04
Фото: Шоу «БЕЗ КЛЮШЕК | Рид БУШЕ» (Rutube/Авангард TV). Скриншот из видеоряда эпизода шоу «Без клюшек»

Легионер омского «Авангарда» Буше не впечатлился беляшами у Политеха

Гастрономическая «визитная карточка» Омска не произвела на спортсмена «вау-эффекта», но определенную долю признания точно получила: сам легионер предпочел бы добавить к беляшам острого соуса. Однако только ими небольшая экскурсия по Омску не ограничилась.

Более подробно познакомиться с привычками и вкусами хоккеиста омичи смогли совсем недавно: в новом эпизоде шоу «Без клюшек», опубликованного на официальном хоккейного клуба — «Авангард TV».

Например, знакомство Рида Буше с хоккеем оказалось по-настоящему семейным: с этим видом спорта его познакомил его дядя, который раньше увлекался игрой. Позже легионер уже самостоятельно развивал свои навыки — тренируя свой бросок на двери гаража дома (позже она перестала открываться из-за большого количества «пропущенных»).

На отработку бросков у юноши уходило порядка несколько часов в день, а хоккей по-настоящему увлек будущего легионера — составить конкуренцию ему может лишь только гольф, который Рид Буше называет игрой «для мозга».

В основном, интервью с хоккеистом происходило «в декорациях» омской G-Drive арены, однако степенный разговор в привычных помещениях позже продолжился уже знакомством с муралами в микрорайоне «Модерн» (к слову, они пользуются большой популярностью у иностранцев, посещающих Омск), а также и автоэкскурсией по городку Нефтяников — оказывается, Рид Буше достаточно опытный водитель:

— Если надо — смотри на дорогу.
— Да, конечно. Я нас не убью.
Скриншот из видеоряда эпизода шоу «Без клюшек»Скриншот из видеоряда эпизода шоу «Без клюшек»
Скриншот из видеоряда эпизода шоу «Без клюшек». Фото: Шоу «БЕЗ КЛЮШЕК | Рид БУШЕ» (Rutube/Авангард TV)

Вот только несмотря на все мастерство вождения, как оказалось, Рид Буше редко когда «выбирается» за пределы домашней арены «Авангарда» или центра Омска — поэтому авторы «Авангард TV» и хотели показать хоккеисту другие, неплохие районы города — с очень необычными туристическими «объектами».

Примером такой локации и стала «беляшка» — непривычное название стало причиной недоумения у хоккеиста, но вскоре экскурсовод объяснил особенности этого блюда, популярного среди омичей. Такой «сибирский фастфуд» Рид Буше оценил коротко: вкусно, но стоило бы добавить соуса — спортсмен очень уважает именно острые блюда. К слову, известны и некоторые предпочтения хоккеиста в плане гастрономических заведений: в конце сентября его в компании других легионеров даже заметили в одном из ресторанов в Камергерском переулке — там хоккеисты отметили возвращение Райана Спунера.

Хотя, несмотря на достаточно долгое сотрудничество героя интервью и «Авангарда» — кстати, Рид Буше стал первым американцем, получившим Кубок Гагарина, — некоторые вещи удивляют спортсмена: например, в первом своем сезоне в России ему пришлось адаптироваться к рукопожатиям, как и к ответам на вопрос «Как дела?» или пожелания «Приятного аппетита».

Напомним, это не единственные факты из повседневной и даже личной жизни хоккеистов омского «Авангарда»: например, Ги Буше стал причиной внезапной отмены предновогодних планов в семье Дамира Шарипзянова — после первой тренировки под руководством нового тренера глава семейства совершенно вымотался.

Жена капитана «Авангарда» показала, как ее муж выглядел после тренировки с Ги Буше
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Новости#Рид Буше#Кубок Гагарина#Нефтяников#Модерн#Рестораны#Муралы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика