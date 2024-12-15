Повышение спроса. Омичи стали чаще интересоваться вторичной недвижимостью

Специалистам федеральной платформы «Авито Недвижимость» удалось выяснить, что по итогам ноября 2024 года в России увеличилось предложение готовых квартир: в сравнении с данными октября их количество увеличилось на 5%. Кроме того, рост предложений затронул практически все категории предлагаемого жилья, однако наиболее популярными среди продавцов оказались однокомнатные квартиры и студии — на рынке их оказалось на 8% больше, чем в прошлом месяце, в отличие от 2- и 3-комнатной недвижимости: там рост количества предложений составил 6% и 4% соответственно.