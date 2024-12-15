Повышение спроса. Омичи стали чаще интересоваться вторичной недвижимостью

Posted 15 декабря, 07:38
Published 15 декабря, 07:38
Modified 15 декабря, 07:40
Updated 15 декабря, 07:40
Специалистам федеральной платформы «Авито Недвижимость» удалось выяснить, что по итогам ноября 2024 года в России увеличилось предложение готовых квартир: в сравнении с данными октября их количество увеличилось на 5%. Кроме того, рост предложений затронул практически все категории предлагаемого жилья, однако наиболее популярными среди продавцов оказались однокомнатные квартиры и студии — на рынке их оказалось на 8% больше, чем в прошлом месяце, в отличие от 2- и 3-комнатной недвижимости: там рост количества предложений составил 6% и 4% соответственно.
Все это — закономерный итог повышения спроса на вторичное жилье: в годовом выражении он не показал какой-либо активной динамики, но при детальном рассмотрении аналитики выявили рост заинтересованности покупателей в 1-комнатных жилых площадях и квартирах-студиях (5% и 13% соответственно), а также прирост покупательской активности — за последние полгода она увеличилась на 12%.
Кроме того, Омск и стал одним из городов, продемонстрировавших самый высокий рост числа предложений в годовом соотношении: в сравнении с ноябрем 2023 года число квартир, вышедших на рынок «повторно», увеличилось на 46%. Также в тройке лидеров по этому показателю оказались Кемерово (34%) и Самара (28%).
Но вот что касается спроса, то тут результаты у Омской области сильно скромнее: его рост составил всего 3%. Как отмечают специалисты, чаще всего его формируют собственники, проводящие «альтернативные сделки» (покупка нового жилья с покрытием его стоимости средствами от продажи имеющегося), а также покупатели, вышедшие на вторичный рынок после отмены льготной ипотеки, либо еще только изучающие имеющиеся предложения.
Напомним, ранее Город55 сообщал о появлении в продажи необычного для Омска объекта недвижимости: элитной 8-комнатной квартиры в микрорайоне «Старгород», реализованной в виде 3-этажных апартаментов. Сейчас стоимость объекта оценивается свыше 60 миллионов рублей, но, вероятно, цена может снизиться: в ноябре специалисты по недвижимости сообщали об избытке квартир на рынке Омской области.