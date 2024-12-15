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Posted 15 декабря, 07:38

Published 15 декабря, 07:38

Modified 15 декабря, 07:40

Updated 15 декабря, 07:40

иллюстрация

Повышение спроса. Омичи стали чаще интересоваться вторичной недвижимостью

15 декабря 2024, 07:38
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

В Омске за год увеличился спрос на вторичное жилье

Аналитикам «Авито Недвижимости» удалось выявить рост спроса на рынке вторичного жилья сразу в 24 из 44 крупных городов России: Омск тоже оказался в их числе, но в сравнении с Екатеринбургом или Москвой процент роста интереса кажется совсем небольшим — 3% против 20% и выше.

Специалистам федеральной платформы «Авито Недвижимость» удалось выяснить, что по итогам ноября 2024 года в России увеличилось предложение готовых квартир: в сравнении с данными октября их количество увеличилось на 5%. Кроме того, рост предложений затронул практически все категории предлагаемого жилья, однако наиболее популярными среди продавцов оказались однокомнатные квартиры и студии — на рынке их оказалось на 8% больше, чем в прошлом месяце, в отличие от 2- и 3-комнатной недвижимости: там рост количества предложений составил 6% и 4% соответственно.

Все это — закономерный итог повышения спроса на вторичное жилье: в годовом выражении он не показал какой-либо активной динамики, но при детальном рассмотрении аналитики выявили рост заинтересованности покупателей в 1-комнатных жилых площадях и квартирах-студиях (5% и 13% соответственно), а также прирост покупательской активности — за последние полгода она увеличилась на 12%.

Кроме того, Омск и стал одним из городов, продемонстрировавших самый высокий рост числа предложений в годовом соотношении: в сравнении с ноябрем 2023 года число квартир, вышедших на рынок «повторно», увеличилось на 46%. Также в тройке лидеров по этому показателю оказались Кемерово (34%) и Самара (28%).

Но вот что касается спроса, то тут результаты у Омской области сильно скромнее: его рост составил всего 3%. Как отмечают специалисты, чаще всего его формируют собственники, проводящие «альтернативные сделки» (покупка нового жилья с покрытием его стоимости средствами от продажи имеющегося), а также покупатели, вышедшие на вторичный рынок после отмены льготной ипотеки, либо еще только изучающие имеющиеся предложения.

Напомним, ранее Город55 сообщал о появлении в продажи необычного для Омска объекта недвижимости: элитной 8-комнатной квартиры в микрорайоне «Старгород», реализованной в виде 3-этажных апартаментов. Сейчас стоимость объекта оценивается свыше 60 миллионов рублей, но, вероятно, цена может снизиться: в ноябре специалисты по недвижимости сообщали об избытке квартир на рынке Омской области.

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#Илья Скобин#Омск#Продажа#Квартиры#Ипотека#Новости#Авито#Вторичная недвижимость#Предложения#Объекты недвижимости
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