Признание космического уровня. Одну из планет Солнечной системы назвали в честь омича

Как оказалось, для присвоения имени тому или иному небесному телу мало обратиться к его первооткрывателям (в 2011 году астероид 605499 был обнаружен Тимуром Крячко и Борисом Сатовским), это решение еще должно быть утверждено представителями Международного астрономического союза, и пройти «проверку временем» — любой космический объект может претендовать на полноценное имя только через 10 лет после открытия (для исключения ошибок в классификации и расчетах орбиты).