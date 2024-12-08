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Posted 8 декабря, 03:44

Published 8 декабря, 03:44

Modified 8 декабря, 03:52

Updated 8 декабря, 03:52

иллюстрация

Признание космического уровня. Одну из планет Солнечной системы назвали в честь омича

8 декабря 2024, 03:44
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Один из астероидов получил имя в честь руководителя омского планетария

Малая планета 605499, впервые обнаруженная еще в августе 2011 года, теперь официально обрела имя — в честь руководителя омского планетария Владимира Крупко.

Идея назвать астероид именем Владимира Крупко принадлежит одному из его учеников — новосибирскому астроному Андрею Никифорову. И, как он рассказал корреспондентам «12 канала», запечатлеть чье-либо имя на звездном небе — достаточно долгий и трудный процесс.

Как оказалось, для присвоения имени тому или иному небесному телу мало обратиться к его первооткрывателям (в 2011 году астероид 605499 был обнаружен Тимуром Крячко и Борисом Сатовским), это решение еще должно быть утверждено представителями Международного астрономического союза, и пройти «проверку временем» — любой космический объект может претендовать на полноценное имя только через 10 лет после открытия (для исключения ошибок в классификации и расчетах орбиты).

Кроме того, каждый астроном по разному относится к наименованию открытых им небесных тел: например, Тимур Крячко отмечает обнаруженные астероиды именами достойных людей. И когда к нему обратился с просьбой Андрей Никифоров, решения не пришлось долго ждать — они оба знакомы с омским астрономом.

В минувшую субботу, 7 декабря, гости и завсегдатаи омского планетария могли поучаствовать в особенно торжественном моменте: Андрей Никифоров лично вручил своему наставнику свидетельство о присвоении астероиду 605499 имени Владимира Крупко.

К слову, омский астроном уже рассказал, как и где можно будет обнаружить новонареченный объект: малая планета Крупко занимает орбиту между Марсом и Юпитером, а приблизится к Земле она сможет уже весной будущего года. Вот только для наблюдений потребуется очень мощное оборудование: малые размеры (порядка 3,2 км), огромное расстояние и слабая яркость практически исключают наблюдение «любительским» оборудованием.

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#Илья Скобин#Наука#Омск#Омская область#Новости#Астрономия#Астероид#Владимир Крупко#Юпитер#Марс#Планета#Международный астрономический союз#Борис Сатовский#Тимур Крячко
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