Признание космического уровня. Одну из планет Солнечной системы назвали в честь омича

Posted 8 декабря, 03:44
Published 8 декабря, 03:44
Modified 8 декабря, 03:52
Updated 8 декабря, 03:52
Идея назвать астероид именем Владимира Крупко принадлежит одному из его учеников — новосибирскому астроному Андрею Никифорову. И, как он рассказал корреспондентам «12 канала», запечатлеть чье-либо имя на звездном небе — достаточно долгий и трудный процесс.
Как оказалось, для присвоения имени тому или иному небесному телу мало обратиться к его первооткрывателям (в 2011 году астероид 605499 был обнаружен Тимуром Крячко и Борисом Сатовским), это решение еще должно быть утверждено представителями Международного астрономического союза, и пройти «проверку временем» — любой космический объект может претендовать на полноценное имя только через 10 лет после открытия (для исключения ошибок в классификации и расчетах орбиты).
Кроме того, каждый астроном по разному относится к наименованию открытых им небесных тел: например, Тимур Крячко отмечает обнаруженные астероиды именами достойных людей. И когда к нему обратился с просьбой Андрей Никифоров, решения не пришлось долго ждать — они оба знакомы с омским астрономом.
В минувшую субботу, 7 декабря, гости и завсегдатаи омского планетария могли поучаствовать в особенно торжественном моменте: Андрей Никифоров лично вручил своему наставнику свидетельство о присвоении астероиду 605499 имени Владимира Крупко.
К слову, омский астроном уже рассказал, как и где можно будет обнаружить новонареченный объект: малая планета Крупко занимает орбиту между Марсом и Юпитером, а приблизится к Земле она сможет уже весной будущего года. Вот только для наблюдений потребуется очень мощное оборудование: малые размеры (порядка 3,2 км), огромное расстояние и слабая яркость практически исключают наблюдение «любительским» оборудованием.