Вечер не задался. Сельчанин из Омской области отдал мошеннице больше 80 тыс рублей

Posted 15 декабря, 14:10
Published 15 декабря, 14:10
Modified 15 декабря, 14:12
Updated 15 декабря, 14:12
О «досадной случайности», постигшей 19-летнего жителя Называевского района, рассказали уже представители МВД России — к ним молодой человек обратился, поняв, что стал жертвой мошенницы.
По словам молодого человека, номер потенциального компаньона для вечернего времяпрепровождения он обнаружил на одном из тематических сайтов — а вскоре удалось и связаться с человеком, оставившим контактный номер. Диалог, конечно, установить удалось — однако для получения «услуг» молодому человеку было необходимо оплатить «страховой взнос» и даже «дополнительные страховые гарантии», что он и сделал, переведя денежные средства по предложенным реквизитам.
Стороны практически «ударили по рукам»: молодой человек даже оплатил такси для девушки, чтобы та могла добраться до «кавалера», вот только вечер пошел совсем не по плану: компанию юноше так никто и не составил.
Позже он понял, что за личиной девушки легкого поведения скрывались мошенники и сообщил о происшествии в полицию. К слову, как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, обращение сельчанина уже послужило основанием для возбуждения уголовного дела и проведения всех процедур, необходимых для поиска злоумышленника.