Вечер не задался. Сельчанин из Омской области отдал мошеннице больше 80 тыс рублей

По словам молодого человека, номер потенциального компаньона для вечернего времяпрепровождения он обнаружил на одном из тематических сайтов — а вскоре удалось и связаться с человеком, оставившим контактный номер. Диалог, конечно, установить удалось — однако для получения «услуг» молодому человеку было необходимо оплатить «страховой взнос» и даже «дополнительные страховые гарантии», что он и сделал, переведя денежные средства по предложенным реквизитам.