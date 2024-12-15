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Posted 15 декабря, 14:10

Published 15 декабря, 14:10

Modified 15 декабря, 14:12

Updated 15 декабря, 14:12

иллюстрация

Вечер не задался. Сельчанин из Омской области отдал мошеннице больше 80 тыс рублей

15 декабря 2024, 14:10
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Мужчина из Омской области отдал подложной «ночной бабочке» больше 80 тыс рублей

Девушка легкого поведения, к которой обратился молодой человек, оказалась мошенницей: оплата различных «страховок» и «услуг» обошлась в круглую сумму, однако встреча так и не состоялась.

О «досадной случайности», постигшей 19-летнего жителя Называевского района, рассказали уже представители МВД России — к ним молодой человек обратился, поняв, что стал жертвой мошенницы.

По словам молодого человека, номер потенциального компаньона для вечернего времяпрепровождения он обнаружил на одном из тематических сайтов — а вскоре удалось и связаться с человеком, оставившим контактный номер. Диалог, конечно, установить удалось — однако для получения «услуг» молодому человеку было необходимо оплатить «страховой взнос» и даже «дополнительные страховые гарантии», что он и сделал, переведя денежные средства по предложенным реквизитам.

Стороны практически «ударили по рукам»: молодой человек даже оплатил такси для девушки, чтобы та могла добраться до «кавалера», вот только вечер пошел совсем не по плану: компанию юноше так никто и не составил.

Позже он понял, что за личиной девушки легкого поведения скрывались мошенники и сообщил о происшествии в полицию. К слову, как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, обращение сельчанина уже послужило основанием для возбуждения уголовного дела и проведения всех процедур, необходимых для поиска злоумышленника.

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#Илья Скобин#Происшествия#Полиция#Омская область#Преступность#Уголовное дело#Новости#Называевский район#МВД России#Мошенница
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