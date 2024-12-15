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Posted 15 декабря, 13:43

Published 15 декабря, 13:43

Modified 15 декабря, 13:45

Updated 15 декабря, 13:45

иллюстрация

Игра на понижение. Омский «Авангард» переподписал контракт с Павлом Коледовым

15 декабря 2024, 13:43
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Защитник Павел Коледов останется в составе омского «Авангарда»

Соглашение с защитником было пересмотрено в сторону снижения заработной платы: теперь Павел Коледов будет получать менее 55 млн рублей в сезон, однако срок соглашения остался прежним.

Как отмечает в своем Telegram-канале хоккейный обозреватель Михаил Зислис, защитник Павел Коледов продолжит игру в цветах омского хоккейного клуба, вопреки слухам, появившимся в начале декабря.

По словам обозревателя, в пользу игрока то, что его кандидатура устроила нового главного тренера Ги Буше, а также согласие на изменение в условиях уже заключенного контракта — теперь зарплата Павла Коледова будет составлять менее 55 млн рублей в сезон, однако срок его действия остался без изменений.

Напомним, по последним данным, в омском «Авангарде» сейчас происходит очень активная работа со всей имеющейся «бухгалтерией»: до конца декабря клубу необходимо сформировать ведомости по зарплате для игроков, но превышение потолка зарплат вынуждает клуб обменивать некоторых игроков (к слову, Павел Коледов как раз мог быть в их числе). Кроме того, финансовая ситуация может осложниться и из-за выхода с больничного травмированных игроков, например, Владимира Ткачева.

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Травма#Финансы#Зарплата#Новости#Тренер#Буше#Игроки#Павел Коледов
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