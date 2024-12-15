Игра на понижение. Омский «Авангард» переподписал контракт с Павлом Коледовым

Напомним, по последним данным, в омском «Авангарде» сейчас происходит очень активная работа со всей имеющейся «бухгалтерией»: до конца декабря клубу необходимо сформировать ведомости по зарплате для игроков, но превышение потолка зарплат вынуждает клуб обменивать некоторых игроков (к слову, Павел Коледов как раз мог быть в их числе). Кроме того, финансовая ситуация может осложниться и из-за выхода с больничного травмированных игроков, например, Владимира Ткачева.