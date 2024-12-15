Игра на понижение. Омский «Авангард» переподписал контракт с Павлом Коледовым

Posted 15 декабря, 13:43
Published 15 декабря, 13:43
Modified 15 декабря, 13:45
Updated 15 декабря, 13:45
Как отмечает в своем Telegram-канале хоккейный обозреватель Михаил Зислис, защитник Павел Коледов продолжит игру в цветах омского хоккейного клуба, вопреки слухам, появившимся в начале декабря.
По словам обозревателя, в пользу игрока то, что его кандидатура устроила нового главного тренера Ги Буше, а также согласие на изменение в условиях уже заключенного контракта — теперь зарплата Павла Коледова будет составлять менее 55 млн рублей в сезон, однако срок его действия остался без изменений.
Напомним, по последним данным, в омском «Авангарде» сейчас происходит очень активная работа со всей имеющейся «бухгалтерией»: до конца декабря клубу необходимо сформировать ведомости по зарплате для игроков, но превышение потолка зарплат вынуждает клуб обменивать некоторых игроков (к слову, Павел Коледов как раз мог быть в их числе). Кроме того, финансовая ситуация может осложниться и из-за выхода с больничного травмированных игроков, например, Владимира Ткачева.