Коварная метель. В Омской области запретили пассажироперевозки сразу по двум трассам

Напомним, сообщения о нестабильной погоде поступали от синоптиков еще в минувшую субботу: 14 декабря специалисты Обь-Иртышского УГМС отмечали перепады атмосферного давления, что в совокупности с температурными «качелями» может стать причиной снегопадов, метелей и даже гололеда. Кроме того, прогнозировалось и значительное усиление ветра, а в понедельник омичей может ожидать внезапное понижение температуры.