gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 08:29

Published 15 декабря, 08:29

Modified 15 декабря, 10:10

Updated 15 декабря, 10:10

иллюстрация

Коварная метель. В Омской области запретили пассажироперевозки сразу по двум трассам

15 декабря 2024, 08:29
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

«Сибуправтодор» ограничил перевозки пассажиров по трассе «Тюмень-Омск» и «Иртыш»

Специалисты федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» на несколько часов запретили движение по некоторым участкам трасс «Тюмень — Омск» и «Иртыш»: резкая смена метеоусловий может быть небезопасна для пассажирского транспорта.

Согласно актуальным данным ФКУ «Сибуправтодор», с сегодняшнего дня на участках трассы Р-402, связывающей Тюмень и Омск, будут введены ограничения на следование пассажирских автобусов: запрет на их передвижение действует в отрезках с 375+805 по 611+142 километры.

Кроме того, аналогичная мера безопасности была применена и к трассе Р-254 «Иртыш» с Южным обходом Омска: проезд по участкам пути с 781+525 по 821+300 километры также недоступен для пассажирского транспорта большой вместимости.

Как отмечается в сообщении «Сибуправтодора», ограничения продлятся немногим более суток — до 16:00 часов 15 декабря. Однако срок действия ограничений может быть продлен, исходя из актуальных метеорологических условий: сейчас в пределах обозначенных участков наблюдается низовая метель, ухудшающая видимость, и сильный ветер со скоростью 25 м/c, особенно «ощутимый» для транспорта с большими габаритами.

Напомним, сообщения о нестабильной погоде поступали от синоптиков еще в минувшую субботу: 14 декабря специалисты Обь-Иртышского УГМС отмечали перепады атмосферного давления, что в совокупности с температурными «качелями» может стать причиной снегопадов, метелей и даже гололеда. Кроме того, прогнозировалось и значительное усиление ветра, а в понедельник омичей может ожидать внезапное понижение температуры.

Метель и гололед: омичей предупредили о нестабильной погоде в ближайшие дни
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Транспорт#Погода#Омск#Омская область#Метель#Иртыш#Новости#Ограничения#Сибирь#Тюмень#Синоптики#Метеоусловия#Автомобильные дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика