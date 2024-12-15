Коварная метель. В Омской области запретили пассажироперевозки сразу по двум трассам

Posted 15 декабря, 08:29
Published 15 декабря, 08:29
Modified 15 декабря, 10:10
Updated 15 декабря, 10:10
Согласно актуальным данным ФКУ «Сибуправтодор», с сегодняшнего дня на участках трассы Р-402, связывающей Тюмень и Омск, будут введены ограничения на следование пассажирских автобусов: запрет на их передвижение действует в отрезках с 375+805 по 611+142 километры.
Кроме того, аналогичная мера безопасности была применена и к трассе Р-254 «Иртыш» с Южным обходом Омска: проезд по участкам пути с 781+525 по 821+300 километры также недоступен для пассажирского транспорта большой вместимости.
Как отмечается в сообщении «Сибуправтодора», ограничения продлятся немногим более суток — до 16:00 часов 15 декабря. Однако срок действия ограничений может быть продлен, исходя из актуальных метеорологических условий: сейчас в пределах обозначенных участков наблюдается низовая метель, ухудшающая видимость, и сильный ветер со скоростью 25 м/c, особенно «ощутимый» для транспорта с большими габаритами.
Напомним, сообщения о нестабильной погоде поступали от синоптиков еще в минувшую субботу: 14 декабря специалисты Обь-Иртышского УГМС отмечали перепады атмосферного давления, что в совокупности с температурными «качелями» может стать причиной снегопадов, метелей и даже гололеда. Кроме того, прогнозировалось и значительное усиление ветра, а в понедельник омичей может ожидать внезапное понижение температуры.