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Posted 11 декабря, 13:06

Published 11 декабря, 13:06

Modified 11 декабря, 13:19

Updated 11 декабря, 13:19

Гуманитарный конвой

Председатель омского Заксобрания Артемов дал старт новому гуманитарному конвою

11 декабря 2024, 13:06
Фото: Пресс-служба законодательного Собрания Омской области. Гуманитарный конвой
Депутаты Законодательного собрания Омской области уже неоднократно оказывали помощь военнослужащим, находящимся на переднем крае зоны специальной военной операции: на этот раз за «ленту» отправились генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, станции подавления БПЛА и многое другое.

В отличие от предыдущих гуманитарных грузов, направленных в зону СВО, этот стал «тематическим» — в преддверии Нового Года, на передовую отправились искусственные ели, игрушки и даже подарки: все это вскоре будет вручено военнослужащим, вместе с письмами и открытками от близких и неравнодушных омичей, принявших участие в формировании гумконвоя.

«Сегодня отправили очередную фуру для наших бойцов в зоне СВО. С первых дней начала специальной военной операции коллектив акционерного общества „Транснефть — Западная Сибирь“ во главе с руководителем Чепурным Олегом Вячеславовичем не были в стороне. Первые фуры, которые пошли на СВО, собраны с участием коллектива. Очень памятно то, что первые рюкзаки повезли первоклассникам Стаханова 1 сентября 2022 года. На постоянной основе сотрудники собирают грузы. Хороший пример того, как трудовой коллектив помогает нашим бойцам. Сотрудники компании находятся на линии боевого соприкосновения. Более двух десятков работников „Транснефть — Западная Сибирь“ награждены боевыми наградами за участие в СВО. Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивает роль и важность добровольчества, потому что это дает силы и чувство единения. Скорейшего победоносного завершения специальной военной операции!», — отметил Александр Артемов.
Александр АртемовАлександр Артемов
В формировании очередного гуманитарного конвоя приняли участие не только депутаты Заксобрания, но и представители одной из крупнейших омских компанийВ формировании очередного гуманитарного конвоя приняли участие не только депутаты Заксобрания, но и представители одной из крупнейших омских компаний
Гуманитарный грузГуманитарный груз
Александр Артемов. Фото: Пресс-служба законодательного Собрания Омской области

Кроме тепла и небольшой частички праздника, присланной из дома, в зону специальной военной операции также отправились и грузы, важные как для быта военнослужащих, так и для выполнения самых разных служебных задач: мототехника, запчасти, ремонтное оборудование, а также генераторы и устройства радиосвязи.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новый год#Новости#Гуманитарная помощь#Подарки#Военнослужащие#Гумконвой#Добровольчество
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