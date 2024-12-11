Председатель омского Заксобрания Артемов дал старт новому гуманитарному конвою

Posted 11 декабря, 13:06
Published 11 декабря, 13:06
Modified 11 декабря, 13:19
Updated 11 декабря, 13:19
В отличие от предыдущих гуманитарных грузов, направленных в зону СВО, этот стал «тематическим» — в преддверии Нового Года, на передовую отправились искусственные ели, игрушки и даже подарки: все это вскоре будет вручено военнослужащим, вместе с письмами и открытками от близких и неравнодушных омичей, принявших участие в формировании гумконвоя.
«Сегодня отправили очередную фуру для наших бойцов в зоне СВО. С первых дней начала специальной военной операции коллектив акционерного общества „Транснефть — Западная Сибирь“ во главе с руководителем Чепурным Олегом Вячеславовичем не были в стороне. Первые фуры, которые пошли на СВО, собраны с участием коллектива. Очень памятно то, что первые рюкзаки повезли первоклассникам Стаханова 1 сентября 2022 года. На постоянной основе сотрудники собирают грузы. Хороший пример того, как трудовой коллектив помогает нашим бойцам. Сотрудники компании находятся на линии боевого соприкосновения. Более двух десятков работников „Транснефть — Западная Сибирь“ награждены боевыми наградами за участие в СВО. Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивает роль и важность добровольчества, потому что это дает силы и чувство единения. Скорейшего победоносного завершения специальной военной операции!», — отметил Александр Артемов.
Кроме тепла и небольшой частички праздника, присланной из дома, в зону специальной военной операции также отправились и грузы, важные как для быта военнослужащих, так и для выполнения самых разных служебных задач: мототехника, запчасти, ремонтное оборудование, а также генераторы и устройства радиосвязи.