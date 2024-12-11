Председатель омского Заксобрания Артемов дал старт новому гуманитарному конвою

В отличие от предыдущих гуманитарных грузов, направленных в зону СВО, этот стал «тематическим» — в преддверии Нового Года, на передовую отправились искусственные ели, игрушки и даже подарки: все это вскоре будет вручено военнослужащим, вместе с письмами и открытками от близких и неравнодушных омичей, принявших участие в формировании гумконвоя.