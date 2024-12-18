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Posted 18 декабря, 06:30

Published 18 декабря, 06:30

Modified 18 декабря, 08:26

Updated 18 декабря, 08:26

Гендиректор «Газпромнефть-СМ» рассказал о личных качествах настоящего профессионала

Гендиректор «Газпромнефть-СМ» рассказал о личных качествах настоящего профессионала

18 декабря 2024, 06:30
Фото: Стоян Васев.
Будущее экономики формируется «здесь и сейчас» и сильно зависит от тенденций на рынке труда: профессионалы влияют не только на появление новых производств, но и устойчивое функционирование целых «гигантов» рынка. О своем видении топ-специалистов рассказал Анатолий Скоромец, глава «Газпромнефть-СМ».

«Газпромнефть — смазочные материалы» — одно из флагманских предприятий в сфере выпуска целого спектра смазочных материалов, способное обеспечить производство полного цикла: от научных разработок новых, передовых составов, до процессов их выпуска и дальнейших поставок.

Разумеется, широкие возможности требуют усилий самых разных специалистов — это и инженеры, и бизнес-аналитики, операторы установок, механики, логисты, а также маркетологи и юристы. Но какие именно личные и профессиональные качества специалиста позволяют компании ставить перед собой, а затем и добиваться даже самых амбициозных целей? На этот вопрос в своем интервью ТАСС ответил Анатолий Скоромец — генеральный директор «Газпромнефть-СМ».

«Активность, трудолюбие, амбициозность, креативность, мультидисциплинарность, готовность непрерывно обучаться, умение управлять изменениями, способность быть гибким там, где это необходимо, и несгибаемым в принципиальных вопросах. За такими специалистами будущее», — рассказал Анатолий Скоромец.

Совокупность этих качеств — устойчивое подспорье во многих рабочих задачах. И с каждым годом они становятся все серьезнее и технологичнее — без постоянного обновления своей «базы знаний» специалист рискует серьезно потерять в востребованности на рынке труда.

«Будет расти спрос на мультидисциплинарных специалистов — тех, кто готов находиться в постоянном развитии, наращивать свои компетенции в различных областях, открыт новым знаниям. Я уже говорил об этом ранее. Текущие реалии только подтверждают прогнозы», — отметил Анатолий Скоромец.

Кроме того, генеральный директор «Газпромнефть — СМ» особенно подчеркнул, что эта тенденция со временем только укрепится: мультидисциплинарность уже стала одним из трендов рынка труда и, весьма вероятно, еще длительное время будет определять развитие множества компаний и производств, а также их подход к компетенциям персонала — иногда работодатели стремятся самостоятельно «растить» специалистов.

В частности, в компании «Газпромнефть-СМ» это реализуется через работу с учебными заведениями: очень много внимания уделяется студентам, обучающихся на «профильных» направлениях — для них предусмотрены особые практические занятия и задания, а также длительные стажировки. Последнее особенно важно в условиях уже другой тенденции современного рынка труда:

«Молодежь требовательнее к работодателям. Раньше частая смена мест работы воспринималась почти как „убийство“ карьеры, поэтому сотрудники закрывали глаза на многие недостатки работодателей. Сейчас все по-другому. Молодые специалисты хотят быстрее продвигаться по карьерной лестнице, все время узнавать что-то новое, динамично развиваться», — отмечает Анатолий Скоромец.

По словам генерального директора «Газпромнефть — смазочные материалы», еще в процессе обучения студентов стараются интегрировать в корпоративную культуру, а вузы и колледжи, где ведется их подготовка, давно отладили научное взаимодействие с компанией: будущих профессионалов готовят на базе программ, адаптированных под задачи отрасли.

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#Илья Скобин#Бизнес#Работа#Производство#Обучение#Новости#Развитие#Рынок труда#Смазочные материалы#Газпромнефть-СМ#Топ-специалисты
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