Гендиректор «Газпромнефть-СМ» рассказал о личных качествах настоящего профессионала

Posted 18 декабря, 06:30
Published 18 декабря, 06:30
Modified 18 декабря, 08:26
Updated 18 декабря, 08:26
«Газпромнефть — смазочные материалы» — одно из флагманских предприятий в сфере выпуска целого спектра смазочных материалов, способное обеспечить производство полного цикла: от научных разработок новых, передовых составов, до процессов их выпуска и дальнейших поставок.
Разумеется, широкие возможности требуют усилий самых разных специалистов — это и инженеры, и бизнес-аналитики, операторы установок, механики, логисты, а также маркетологи и юристы. Но какие именно личные и профессиональные качества специалиста позволяют компании ставить перед собой, а затем и добиваться даже самых амбициозных целей? На этот вопрос в своем интервью ТАСС ответил Анатолий Скоромец — генеральный директор «Газпромнефть-СМ».
«Активность, трудолюбие, амбициозность, креативность, мультидисциплинарность, готовность непрерывно обучаться, умение управлять изменениями, способность быть гибким там, где это необходимо, и несгибаемым в принципиальных вопросах. За такими специалистами будущее», — рассказал Анатолий Скоромец.
Совокупность этих качеств — устойчивое подспорье во многих рабочих задачах. И с каждым годом они становятся все серьезнее и технологичнее — без постоянного обновления своей «базы знаний» специалист рискует серьезно потерять в востребованности на рынке труда.
«Будет расти спрос на мультидисциплинарных специалистов — тех, кто готов находиться в постоянном развитии, наращивать свои компетенции в различных областях, открыт новым знаниям. Я уже говорил об этом ранее. Текущие реалии только подтверждают прогнозы», — отметил Анатолий Скоромец.
Кроме того, генеральный директор «Газпромнефть — СМ» особенно подчеркнул, что эта тенденция со временем только укрепится: мультидисциплинарность уже стала одним из трендов рынка труда и, весьма вероятно, еще длительное время будет определять развитие множества компаний и производств, а также их подход к компетенциям персонала — иногда работодатели стремятся самостоятельно «растить» специалистов.
В частности, в компании «Газпромнефть-СМ» это реализуется через работу с учебными заведениями: очень много внимания уделяется студентам, обучающихся на «профильных» направлениях — для них предусмотрены особые практические занятия и задания, а также длительные стажировки. Последнее особенно важно в условиях уже другой тенденции современного рынка труда:
«Молодежь требовательнее к работодателям. Раньше частая смена мест работы воспринималась почти как „убийство“ карьеры, поэтому сотрудники закрывали глаза на многие недостатки работодателей. Сейчас все по-другому. Молодые специалисты хотят быстрее продвигаться по карьерной лестнице, все время узнавать что-то новое, динамично развиваться», — отмечает Анатолий Скоромец.
По словам генерального директора «Газпромнефть — смазочные материалы», еще в процессе обучения студентов стараются интегрировать в корпоративную культуру, а вузы и колледжи, где ведется их подготовка, давно отладили научное взаимодействие с компанией: будущих профессионалов готовят на базе программ, адаптированных под задачи отрасли.