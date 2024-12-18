Гендиректор «Газпромнефть-СМ» рассказал о личных качествах настоящего профессионала

Кроме того, генеральный директор «Газпромнефть — СМ» особенно подчеркнул, что эта тенденция со временем только укрепится: мультидисциплинарность уже стала одним из трендов рынка труда и, весьма вероятно, еще длительное время будет определять развитие множества компаний и производств, а также их подход к компетенциям персонала — иногда работодатели стремятся самостоятельно «растить» специалистов.