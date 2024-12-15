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Posted 15 декабря, 05:08

Published 15 декабря, 05:08

Modified 15 декабря, 05:10

Updated 15 декабря, 05:10

иллюстрация

Череда сбоев. Сразу два самолета «ЮТэйр» столкнулись с неполадками в небе над Омском

15 декабря 2024, 05:08
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Сразу два самолета рейса «Омск-Нижневартовск» сменили маршрут из-за неполадок

Минувшая пятница, 13 декабря, стала особенно напряженной для пилотов авиакомпании «ЮТэйр», обслуживающих перелеты между Омском и Нижневартовском: сразу два самолета компании были вынуждены изменить курс из-за выявления серьезных проблем на борту.

По данным Telegram-канала «Aviaincident», 13 декабря сразу два борта авиакомпании «ЮТэйр» были вынуждены проследовать на запасные аэродромы из-за выявления технических проблем на борту.

Первыми с ними столкнулись экипаж и пассажиры самолета ATR-72, следовавшего в Омск из Нижневартовска: в зоне действия тюменского центра организации воздушного движения экипаж самолета сообщил о необходимости приземления на запасном аэродроме в Сургуте из-за технических неполадок — воздушное судно превысило допустимую скорость полета при выпущенных закрылках.

Что примечательно, полет в обратную сторону — уже из Омска в Нижневартовск, — тоже не был спокойным: вместо пункта назначения, самолет подал сигнал бедствия и приземлился в Ханты-Мансийске — из-за малого остатка топлива.

Напомним, ранее Город55 сообщал об обледенении лайнера «ЮТэйр», следовавшего в Омск из Сургута — проблема проявилась за считанные минуты до приземления, на высоте 500-900 метров, однако экипажу удалось успешно совершить посадку.

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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Самолеты#Безопасность#Аварии#Новости#Полеты#Авиация#Неполадки
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