Череда сбоев. Сразу два самолета «ЮТэйр» столкнулись с неполадками в небе над Омском

Первыми с ними столкнулись экипаж и пассажиры самолета ATR-72, следовавшего в Омск из Нижневартовска: в зоне действия тюменского центра организации воздушного движения экипаж самолета сообщил о необходимости приземления на запасном аэродроме в Сургуте из-за технических неполадок — воздушное судно превысило допустимую скорость полета при выпущенных закрылках.