Череда сбоев. Сразу два самолета «ЮТэйр» столкнулись с неполадками в небе над Омском

Posted 15 декабря, 05:08
Published 15 декабря, 05:08
Modified 15 декабря, 05:10
Updated 15 декабря, 05:10
По данным Telegram-канала «Aviaincident», 13 декабря сразу два борта авиакомпании «ЮТэйр» были вынуждены проследовать на запасные аэродромы из-за выявления технических проблем на борту.
Первыми с ними столкнулись экипаж и пассажиры самолета ATR-72, следовавшего в Омск из Нижневартовска: в зоне действия тюменского центра организации воздушного движения экипаж самолета сообщил о необходимости приземления на запасном аэродроме в Сургуте из-за технических неполадок — воздушное судно превысило допустимую скорость полета при выпущенных закрылках.
Что примечательно, полет в обратную сторону — уже из Омска в Нижневартовск, — тоже не был спокойным: вместо пункта назначения, самолет подал сигнал бедствия и приземлился в Ханты-Мансийске — из-за малого остатка топлива.
Напомним, ранее Город55 сообщал об обледенении лайнера «ЮТэйр», следовавшего в Омск из Сургута — проблема проявилась за считанные минуты до приземления, на высоте 500-900 метров, однако экипажу удалось успешно совершить посадку.