Живодерство в СНТ, риск схем движения и неполадки в полете. Омск в воскресенье

Запуск «реверса» на частично перекрытом мосту им. 60-летия ВЛКСМ — одна из самых часто обсуждаемых тем в среде водителей: упоминания о ней можно отыскать как в социальных сетях, так и на интерактивных картах пробок города — случайные комментаторы видят в этой схеме движения хоть какое-то решение, способное сократить заторы на мосту и прилегающих к нему магистралях. Однако специалисты из Госавтоинспекции не готовы разделить эту уверенность: Левобережье уже не будет «полноценно дышать» — во всяком случае, пока не завершатся ремонтные работы.