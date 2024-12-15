Живодерство в СНТ, риск схем движения и неполадки в полете. Омск в воскресенье

Posted 15 декабря, 14:29
Published 15 декабря, 14:29
Modified 15 декабря, 14:31
Updated 15 декабря, 14:31
Утро воскресенья оказалось не самым спокойным для постоянных читателей одного из популярных городских интернет-сообществ: автор, пожелавший остаться инкогнито, опубликовал предупреждение о живодере, «отметившимся» в районе садовых товариществ в окрестностях РЭБ. Более того, оказывается, злоумышленник уже не один год «подкидывает» местным жителям пугающие находки в виде изуродованных тел погибших животных — их обычно находят у мест обитания или кормления, а иногда на погибших «хвостиках» замечают даже следы пулевых ранений.
Причины неполадок, обрушившихся на самолеты авиакомпании «ЮТэйр», курсирующих между Омском и Нижневартовском, неизвестны, однако 13 декабря их экипажам пришлось разбираться сразу в нескольких потенциально опасных ситуациях: превышении скорости самолета при выпущенных закрылках и отсутствии необходимого для полета остатка топлива — последняя ситуация и вовсе стала поводом для запуска сигнала бедствия. К счастью, все неприятности миновали: оба полета завершились благополучной посадкой на запасных аэродромах, хоть и заставили поволноваться пассажиров и пилотов.
Запуск «реверса» на частично перекрытом мосту им. 60-летия ВЛКСМ — одна из самых часто обсуждаемых тем в среде водителей: упоминания о ней можно отыскать как в социальных сетях, так и на интерактивных картах пробок города — случайные комментаторы видят в этой схеме движения хоть какое-то решение, способное сократить заторы на мосту и прилегающих к нему магистралях. Однако специалисты из Госавтоинспекции не готовы разделить эту уверенность: Левобережье уже не будет «полноценно дышать» — во всяком случае, пока не завершатся ремонтные работы.