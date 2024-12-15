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Posted 15 декабря, 14:29

Published 15 декабря, 14:29

Modified 15 декабря, 14:31

Updated 15 декабря, 14:31

Живодерство в СНТ, риск схем движения и неполадки в полете. Омск в воскресенье

Живодерство в СНТ, риск схем движения и неполадки в полете. Омск в воскресенье

15 декабря 2024, 14:29
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Пугающие находки в Левобережных СНТ.

Утро воскресенья оказалось не самым спокойным для постоянных читателей одного из популярных городских интернет-сообществ: автор, пожелавший остаться инкогнито, опубликовал предупреждение о живодере, «отметившимся» в районе садовых товариществ в окрестностях РЭБ. Более того, оказывается, злоумышленник уже не один год «подкидывает» местным жителям пугающие находки в виде изуродованных тел погибших животных — их обычно находят у мест обитания или кормления, а иногда на погибших «хвостиках» замечают даже следы пулевых ранений.

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Новость №2. Проблемный рейс.

Причины неполадок, обрушившихся на самолеты авиакомпании «ЮТэйр», курсирующих между Омском и Нижневартовском, неизвестны, однако 13 декабря их экипажам пришлось разбираться сразу в нескольких потенциально опасных ситуациях: превышении скорости самолета при выпущенных закрылках и отсутствии необходимого для полета остатка топлива — последняя ситуация и вовсе стала поводом для запуска сигнала бедствия. К счастью, все неприятности миновали: оба полета завершились благополучной посадкой на запасных аэродромах, хоть и заставили поволноваться пассажиров и пилотов.

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Новость №3. Реверсивное движение на мосту у Телецентра — взгляд профессионалов.

Запуск «реверса» на частично перекрытом мосту им. 60-летия ВЛКСМ — одна из самых часто обсуждаемых тем в среде водителей: упоминания о ней можно отыскать как в социальных сетях, так и на интерактивных картах пробок города — случайные комментаторы видят в этой схеме движения хоть какое-то решение, способное сократить заторы на мосту и прилегающих к нему магистралях. Однако специалисты из Госавтоинспекции не готовы разделить эту уверенность: Левобережье уже не будет «полноценно дышать» — во всяком случае, пока не завершатся ремонтные работы.

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#Илья Скобин#Омск#Итоги дня#Следствие#Дорожное движение#Госавтоинспекция#Ремонтные работы#Авиация#Реверсивное движение
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