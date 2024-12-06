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Posted 6 декабря, 15:30

Published 6 декабря, 15:30

Modified 6 декабря, 15:32

Updated 6 декабря, 15:32

«Справедливая Россия» запускает новые Центры защиты прав граждан по Омской области

«Справедливая Россия» запускает новые Центры защиты прав граждан по Омской области

6 декабря 2024, 15:30
Фото: Пресс-служба РО партии «Справедливая Россия».
В минувшую субботу омское отделение «Справедливой России» провело партийное заседание с участием депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, Первым заместителем председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александром Ремезковым.

Приезд депутата не был случайным — на заседании обсуждались поправки, предложенные «Справедливой Россией» к закону о федеральном бюджете на 2025 год, а соответственно — и его актуальность для Омской области: вместе с Председателем регионального отделения партии Андреем Жуковским, однопартийцы обсудили средства федеральной поддержки выделяемых нашему региону, индексации пенсий, а также роль социальной поддержки и решения социально значимых вопросов.

«Мы соблюдаем требования Бюджетного кодекса, которые не позволяют при рассмотрении проекта федерального бюджета во втором чтении изменять его основные параметры. Поэтому внесли поправки, которыми определены два источника финансирования и предложено перераспределение средств на финансирование конкретных видов расходов по семи направлениям. Мы считаем, что снизить расходы на обслуживание госдолга реально, если размещать государственные ценные бумаги по более низким ставкам, не создавая условия для получения сверхприбылей российскими банками. Высвободившиеся средства фракция „СРЗП“ предлагает направить на социальную поддержку россиян, на обеспечение безопасных и комфортных условий жизни в регионах». — отметил в своем выступлении Александр Ремезков.

Стоит сказать, что работа в сфере обеспечения социальной защиты граждан ведется не только на федеральном уровне, но и силами самой партии: главной темой обсуждений на недавнем заседании стало открытие Центров защиты прав граждан (ЦЗПГ) в Омской области.

Как рассказал Председатель регионального отделения Андрей Жуковский, 10-летняя практика работы подобного учреждения, функционирующего на базе регионального отделения «Справедливой России» уже в скором времени может стать более распространенной — из-за открытия новых ЦЗПГ по всему региону.

Фото: Пресс-служба РО партии «Справедливая Россия»
«В 2014 году Президент Владимир Путин поддержал идею председателя партии Сергея Миронова открыть по всей стране Центры защиты прав граждан, где люди получат бесплатную помощь в защите пенсионных, коммунальных и других гражданских прав.
Сегодня уже 115 Центров в 83 регионах страны! В том числе в новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. И сейчас в ЦЗПГ особое внимание уделяется защите прав участников СВО, а также членам их семей.
Региональным отделением партии „Справедливая Россия“ совместно с депутатом Госдумы Александром Ремезковым принято важное решение — увеличить число приемных Центров по Омской области», — подчеркнул Андрей Жуковский.

Депутат Ремезков поддержал это начинание и отметил, что «Справедливая Россия — За правду» уже десять лет содействует открытию ЦЗПГ во всех регионах России.

К слову, известны и самые «популярные» причины обращений к специалистам ЦЗПГ: это пенсионные начисления, а также особое значение имеет помощь участникам СВО. И крайне важно отметить, что вся предоставляемая юридическая помощь бесплатна.

Фото: Пресс-служба РО партии «Справедливая Россия»

Финальная часть заседания партии была посвящена обсуждению работы регионального отделения: Александр Ремезков отметил ее особенно успешной и активной. Руководство Омского отделения партии и председатели местных отделений получили благодарственные письма от Александра Александровича.

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