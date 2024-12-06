«Справедливая Россия» запускает новые Центры защиты прав граждан по Омской области

Приезд депутата не был случайным — на заседании обсуждались поправки, предложенные «Справедливой Россией» к закону о федеральном бюджете на 2025 год, а соответственно — и его актуальность для Омской области: вместе с Председателем регионального отделения партии Андреем Жуковским, однопартийцы обсудили средства федеральной поддержки выделяемых нашему региону, индексации пенсий, а также роль социальной поддержки и решения социально значимых вопросов.