Важные вопросы, задержание министра и новые лица «Авангарда». Главные темы недели

Состояние коммунальной инфраструктуры, от которой зависит доставка тепла и воды в дома омичей, мягко говоря, уже давно вызывает тревогу и у властей и у специалистов: 70% износа — не шутка и новые повреждения появляются сразу после исправления старых. И, вероятно, в будущем году этому вопросу будет уделено большее внимание: например, Виталий Хоценко анонсировал участие Омской области в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». В рамках этого проекта регион сможет получить дополнительное финансирование, которое направят на ремонт сетей «Тепловой компании». Но пока бюджет на необходимые мероприятия в регионе несколько стеснен: на ближайшие три года заложено порядка 3 млрд рублей, большая часть из которых — федеральные средства.