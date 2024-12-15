Важные вопросы, задержание министра и новые лица «Авангарда». Главные темы недели

Posted 15 декабря, 12:34
Published 15 декабря, 12:34
Modified 15 декабря, 14:15
Updated 15 декабря, 14:15
Одним из самых примечательных событий завершившейся недели стала прямая линия, на которой губернатор Омской области, Виталий Хоценко, постарался ответить на самые разные и «острые» вопросы омичей. Подобный диалог — явление не частое и поэтому всегда широко освещается в средствах массовой информации: например, Город55 провел собственную трансляцию основных моментов прямой линии губернатора, только уже в текстовом формате. Однако сейчас мы более подробно остановимся на информации, озвученной губернатором.
Первый же вопрос, адресованный Виталию Хоценко был «злободневным» — это положение дел на мосту им. 60-летия ВЛКСМ, создающий серьезные неудобства омичам в часы пик. Возможно, ситуация изменится — на уровне правительства региона обсуждался вопрос запуска на мосту реверсивного движения, хоть оно пока и вызывает вопросы у областной Госавтоинспекции.
На бытовом уровне эта фраза позитив вызывает редко, но в условиях региона — может сулить завершение многих важных проектов. Вот только любой крупный проект все равно имеет большое количество «подводных камней», а строительство аэропорта и подавно. Однако глава Омской области верит в успех начатого дела: стройплощадка аэрогавани «Омск-Федоровка» — «объект номер один», и к тому же, все процессы продвинулись дальше чем когда-либо. К концу 2028 года, если повезет, аэропорт уже могут сдать в эксплуатацию.
Состояние коммунальной инфраструктуры, от которой зависит доставка тепла и воды в дома омичей, мягко говоря, уже давно вызывает тревогу и у властей и у специалистов: 70% износа — не шутка и новые повреждения появляются сразу после исправления старых. И, вероятно, в будущем году этому вопросу будет уделено большее внимание: например, Виталий Хоценко анонсировал участие Омской области в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». В рамках этого проекта регион сможет получить дополнительное финансирование, которое направят на ремонт сетей «Тепловой компании». Но пока бюджет на необходимые мероприятия в регионе несколько стеснен: на ближайшие три года заложено порядка 3 млрд рублей, большая часть из которых — федеральные средства.
Но если проблемы с сетями приводят к «дефициту» отопления и подачи воды, то в некоторых случаях ресурсоснабжающие организации сталкиваются с совсем противоположным явлением — например, затоплением сотен дачных участков. Возможно, и эта проблема будет решена совсем скоро: сейчас правительство региона пытается выявить причину затопления фазенд омичей в Осташково и ведет предпроектные работы над системой водоотведения в пострадавшей локации — она может быть возведена уже следующим летом. Кстати, предполагается, что основные расходы на оплату всех работ понесет именно ТГК.
Примечательно, что 12 декабря запомнилось не только прямой линией, но и задержанием одного из высокопоставленных омских чиновников — Дениса Цуканова. Правда, личность задержанного удалось установить несколько позже — благодаря источникам Города55, но какой-либо официальной информации до сих пор не было оглашено. Однако своими мыслями с нашим изданием поделился депутат Государственной думы от Омской области Андрей Алехин — как отметил чиновник, «особых претензий» к Денису Цуканову в регионе не было, а значит уголовное дело и задержание могут быть связаны с другими фактами его биографии.
К слову, о биографии Дениса Цуканова: его «практика» в Омской области была не самой «обширной» — на пост министра цифрового развития он заступил в июле 2023 года. Однако до этого его основными регионами деятельности были Санкт-Петербург, Москва и даже ДНР — что, кстати, очень напоминает «послужной список» и губернатора Омской области. Хотя, по службе оба чиновника пересекались и раньше: будучи представителем Минпромторга, Виталий Хоценко был непосредственным начальником Дениса Цуканова, а последний даже дважды был его заместителем.
Что именно будет дальше — еще только предстоит узнать: возможно, грядущая неделя принесет новые подробности о «деле Цуканова», но пока что вся официальная информация ограничивается скупыми формулировками пресс-служб Басманного райсуда Москвы и правительства Омской области: Денису Цуканову инкриминируют «присвоение или растрату, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере», кроме того, ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом. Региональные же органы власти пока продолжат работу без его участия: полномочия министра перешли Максиму Макаленко, а правительство региона активно сотрудничает со следствием.
Хотя, эта неделя выдалась и достаточно насыщенной на различные «громкие» встречи — преимущественно в районе городской аэрогавани. Все потому, что именно там чаще всего встречают новых представителей омского «Авангарда». И на этой неделе в расположение команды прибыли очень важные гости: главный тренер «ястребов» Ги Буше и его напарник — Дэйв Барр. Но и незадолго до этого в Омск прибыл новый член команды — Майкл Маклауд.
Хотя, как оказалось, сотрудничество специалиста с «ястребами» началось и раньше его прибытия: некоторые наработки «Авангард» даже применял в матчах с «Сочи» и «Автомобилистом». Совпадение или нет, но обе игры принесли долгожданную и востребованную радость победы для болельщиков, поддерживающих «ястребов». К слову, Ги Буше уже подметил некоторые особенности в игре омских хоккеистов, которые еще предстоит исправить: это медленная атака и «отступления» при игре в обороне, что развязывает соперникам руки. Однако настрой у специалиста самый серьезный:
Более того, и как главный тренер Ги Буше зарекомендовал себя строгим и жестким специалистом: игрокам не дают расслабиться, а банальное опоздание на тренировку может стать причиной не выхода игрока на лед. Кстати, уже сейчас главный тренер «ястребов» обозначил свой подход к работе — никаких привилегий, как и «команды» одного звена, точно не будет — «как себя показали — то и получили». И, весьма вероятно, первые «последствия» такого нового подхода к работе уже начали понемногу проявляться:
Познакомиться с этими и многими другими новостями, заинтересовавших омичей, можно и в видеоформате — о них расскажет корреспондент Города55 Евгений Игишев.