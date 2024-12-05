Комплексный вопрос. Как российским обувщикам обогнать импортеров?

Кроме того, производство обуви сопряжено и с некоторыми особенностями налогообложения — опыт специалистов бренда «Котофей», запущенного на производстве с 90-летней историей, свидетельствует об интересной корреляции размера обуви и прибыли: чем он больше, тем выше будет выручка, а значит и прибыль. Вот только НДС, оказывается, «привязан» к размерности: вся детская обувь, что больше 38-го размера облагается уже 20% налогом на добавленную стоимость — а он, в свою очередь, сказывается и на потребителе.