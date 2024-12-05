Комплексный вопрос. Как российским обувщикам обогнать импортеров?

Posted 5 декабря, 07:37
Published 5 декабря, 07:37
Modified 5 декабря, 07:37
Updated 5 декабря, 07:37
При ближайшем рассмотрении заметно, что преодолеть такую несправедливость компании самостоятельно не смогут — перевес среди участников рынка уж очень серьезен. Как отмечают представители Российского союза кожевников и обувщиков, в обеспечении людей комфортной и удобной обувью кроется очень серьезный пласт экономики — порядка 950 миллиардов рублей. Если рассматривать средние значения, то это примерно 600 миллионов пар обуви.
Однако даже вопрос оценки масштаба рынков не лишен нюансов: официальные данные, предоставляемые Росстатом и оператором маркировки отличаются от заявленных цифр на десятки миллионов пар. И эта разница, по словам экспертов — «заслуга» контрафактных поставок.
Государственная же статистика свидетельствует о куда более скромных значениях производства и импорта — 128 миллионов пар обуви точно имеют клеймо «Made in Russia», еще 360 млн пар упоминаются в различных таможенных декларациях: 70% поставленной обуви было произведено в Китае, 3% — производства Турции. Европейской же обувки куда как меньше — всего 1%. Кроме того, в списке экспортеров, обувших россиян значится Белоруссия и Индия.
Вот и получается, что местным производителям приходится выстраивать свой бизнес на очень небольших «площадях», сокращающихся год от года из-за экономических процессов и экспансии зарубежных производителей. К слову, иногда бывают и другие ситуации:
«У нас достаточно много российских брендов, и их возникает больше и больше. Но задача то наша, чтобы эти бренды исполнялись здесь, а не в Китае, Турции, где-то ещё», — отмечает Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России.
Их причиной становится целый ряд факторов, «давящих» на производителей — это и стоимость производства: сырье, как и налогообложение, существенно влияют на ценник готового продукта, а небольшая чистая прибыль с одной пары обуви может на корню пресечь появление новых производителей.
Стоит сказать, что проблема с импортом в этой отрасли наносит ей особенно серьезный урон: ведь его влияние чувствуется не только у полок магазинов, но даже на начальных этапах производства — например, компания «Альмида», когда-то начинавшая свою работу с выпуска домашних тапочек и другой текстильной продукции, сейчас окончательно отказалась от этого направления: выдержать конкуренцию в этом сегменте с производителями из Поднебесной — задача практически невыполнимая.
«На текстильном ассортименте мы не выдержим никогда конкуренцию с Китаем.
В натуральной коже, поскольку она всё ещё производится в России, мы пока ещё можем конкурировать», — рассказал Дмитрий Дубровин, Генеральный директор ООО «Альмида».
И слышать «пока еще» от профессионалов, вышедших на рынок порядка 20 лет назад, очень огорчает: выходит, успех всей отрасли находится в зоне серьезного риска. Но, по словам Сергея Катырина, эта проблема существует уже долго.
«Мы в своё время вносили предложения по запрету экспорта кожи из России ряд других нормативных актов, предложения по взносам социальным, по налогообложению. Естественно, что нужно создавать условия для инвесторов, тех, которые могли бы вкладываться в эту отрасль, могли бы её развивать, для этого должны быть соответствующие условия созданы, в том числе, при помощи РегИнвестСтандарта, над которым мы сейчас вместе с Минэкономразвития и регионами работаем», — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России.
Необходимость комплексных, сбалансированных мер доказывается и данными производителей: себестоимость пары демисезонной обуви, произведенной из кожи, искусственного меха и полиуретана (он используется для производства подошвы) составляет немногим больше 2 тысяч рублей.
Практически 50% этой суммы — стоимость материалов, еще 25% — оплата труда персонала предприятия (а ведь с этих денег еще будет уплачиваться и 20% страховых взносов), а остальные расходы приходятся на производство, работу офисов и другие постоянные издержки. Как итог — крайне небольшой показатель рентабельности, равный 6%.
Кроме того, производство обуви сопряжено и с некоторыми особенностями налогообложения — опыт специалистов бренда «Котофей», запущенного на производстве с 90-летней историей, свидетельствует об интересной корреляции размера обуви и прибыли: чем он больше, тем выше будет выручка, а значит и прибыль. Вот только НДС, оказывается, «привязан» к размерности: вся детская обувь, что больше 38-го размера облагается уже 20% налогом на добавленную стоимость — а он, в свою очередь, сказывается и на потребителе.
«Наши коллеги работают в менее благоприятных условиях, чем те, кто нас своим импортом одаривает. Ну, во-первых, процентная ставка банковская, которая у нас на сегодняшний день существует. Второе — у нас нет никаких льготных программ для обувщиков, которые бы поощряли развитие этой отрасли. По совокупности получается, что у нас где-то себестоимость, особенно если сравнивать с незаконным импортом и контрафактом она в полтора два раза выше», — отмечает Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России.
И таких деталей, сопровождающих производство одного из самых необходимых в условиях России товаров — множество. И показательно, что о них говорят крупные, федеральные производители: если и они ощущают необходимость преобразований, то что говорить о местных, небольших предприятиях?
Примером такового может служить обувная фабрика «Обувьомск» — вероятнее всего, знакома она небольшому кругу лиц. Но при этом, на предприятии выпускается достаточно обширный ассортимент продукции, ориентированный как на представителей различных ведомств, так и рядового потребителя. Выходит, небольшие обувные компании сталкиваются и с другими факторами, удорожающими производство — например, рекламные бюджеты и оперирование брендом.
Хотя, будем честны, такая ситуация складывается не везде: некоторые производители отмечают рост спроса на уникальные образцы обуви, изготовленные из необычных материалов и по индивидуальным меркам. Такую динамику отмечают представители компании «ОптСнаб», занимающейся производством «штучных изделий» — ранее в месяц производилось 15-20 пар уникальной обуви, но уже сейчас число клиентов достигает и 50, а значит премиум-сегмент точно набирает обороты.
Некоторые его представители есть и в Омске — например сеть студий INDEVER. Особенность этой компании в производстве каждого предмета мужского гардероба на заказ: от костюмов до обуви.
Определенный набор решений, способных изменить сложившуюся ситуацию уже имеется — Представители Торгово-промышленной палаты предлагали снизить суммы страховых взносов для предприятий легкой промышленности, выступали с идеей предоставления субсидированных кредитов для обувщиков, а также разрабатывали целый комплекс предложений для поддержки производителей материалов, идущих на производство обуви.
Принятие перечисленных мер может стать мощным трамплином для настоящей трансформации отрасли: высвобожденные средства могут пойти на привлечение новых кадров (а это ведь и дополнительные рабочие места), а снижение себестоимости продукции сделают обувь доступнее для каждого — ведь вместе с ней «упадут» и отпускные цены.
И, между прочим, все перечисленное — залог паритета, а то и успешной конкуренции с зарубежными производителями: превосходство в качестве и цене станет драйвером роста рынка и привлечения новых клиентов.