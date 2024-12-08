Экстренное регулирование, аварийные теплосети и повышение цен. Главные темы недели

Правда, заторы по-прежнему никуда не делись и стали ежедневным явлением — без новостей о них не обошлось ни одного дня. По регулярности им уступают, разве что, только все новые и новые изменения, вносимые в функционирование транспортной сети профильными ведомствами: например, обсуждалось внедрение реверсивного движения, а на Красном пути «перекроили» разметку полос у метромоста. К слову, такая же «участь» постигла и закрытый на ремонт мост 60-летия ВЛКСМ — теперь двигаться в направлении Левобережья можно в две полосы.