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Posted 8 декабря, 08:07

Published 8 декабря, 08:07

Modified 8 декабря, 08:11

Updated 8 декабря, 08:11

иллюстрация

Экстренное регулирование, аварийные теплосети и повышение цен. Главные темы недели

8 декабря 2024, 08:07
Фото: gorod55.ru. иллюстрация
Первый зимний «сборник» самых важных и «громких» новостей минувшей недели уже здесь: за это время произошло много разных событий, но некоторые инфоповоды не теряют актуальности уже на протяжении многих месяцев — им в очередном дайджесте главных тем недели досталось особенно много места.

Тема №1. Попытки повелевать дорожным хаосом.

Перекрытие моста им. 60 лет ВЛКСМ стало серьезным испытанием для омичей: первые жалобы и едкие комментарии о транспортной обстановке в районе переправы появились еще в первые дни декабря — в субботу и воскресенье, и уже тогда множество горожан начали задумываться о масштабах заторов в будние дни. Как оказалось позже, «чуйка» не подвела опытных водителей:

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Разумеется, масштаб ситуации потребовал реакции городских властей — о ней 2 декабря более подробно рассказал мэр Омска Сергей Шелест: разработку всех необходимых мер «ускорения» поездок по мосту поручили ГАИ, представителям подрядчика, а также заместителям градоначальника, курирующим вопросы транспорта и строительства.

Но совсем обойтись без перекрытия все равно не выйдет — как отметил в своем сообщении мэр, на кону безопасность пользования переправой, а без капитального ремонта об ее регулярном использовании можно забыть. Но уже сейчас, по словам очевидцев, оно доставляет очень много проблем.

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Однако те, кто смирился с грядущим вечерним затором на мосту, были приятно удивлены: часы ожидания внезапно сократились — как отметил один из водителей, «проскочить» мост удалось за 15 минут (против 2 часов с утра). Но, вероятно, это «заслуга» пробок в других районах города: вечер понедельника принес 6-балльные заторы на проспектах Мира и Академика Королева, на улицах Лукашевича, Заозерной, Красном пути и других транспортных магистралях Омска.

Вероятно, эта ситуация и натолкнула городские власти на необходимость работы с участками пути на подъездах к перекрытому мосту: в тот же день были анонсированы и изменения в работе нескольких светофоров на Левобережье, а также изданы и рекомендации для сокращения времени простоя на перекрытой переправе.

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Вот только предложенные методы, кажется, не сработали — на следующее же утро в социальных сетях появились жалобы на усилившиеся заторы: некоторые водители даже предполагали, что затор спровоцирован коллективным решением выехать пораньше. По прогнозу руководителя дептранса омской мэрии, подобные проблемы будут продолжаться еще порядка пары недель: по словам Владимира Кормильца, масштабные изменения в транспортной сети приводят к периоду адаптации, который длится несколько недель — жители подбирают новые, оптимальные маршруты и переоценивают время на дорогу.

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Правда, заторы по-прежнему никуда не делись и стали ежедневным явлением — без новостей о них не обошлось ни одного дня. По регулярности им уступают, разве что, только все новые и новые изменения, вносимые в функционирование транспортной сети профильными ведомствами: например, обсуждалось внедрение реверсивного движения, а на Красном пути «перекроили» разметку полос у метромоста. К слову, такая же «участь» постигла и закрытый на ремонт мост 60-летия ВЛКСМ — теперь двигаться в направлении Левобережья можно в две полосы.

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Вероятно, вариантов решения транспортной проблемы еще будет предложено множество. Все же, урон она наносит достаточно серьезный: некоторые омичи всерьез подумывают о жилье на правом берегу — по словам специалистов в сфере недвижимости, спрос на аренду «квадратов» подальше от пробок только увеличился. И такое решение нельзя назвать безрассудным — все же, напряженная обстановка в потоке транспорта может спровоцировать и опасные ситуации:

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Тема №2. Согласование ремонта теплосетей.

Любые более-менее значимые операции — например, финансовые, — не обходятся без длительного процесса согласований и одобрений. И, если вопрос касается жизнедеятельности целого города, и к тому же, связан с вливанием денежных средств, то масштаб процесса увеличивается в разы: на этой недели вопрос состояния тепловых сетей рассматривался сразу несколькими комитетами администрации и даже стал причиной нескольких ожесточенных дискуссий.

Но началось все, как водится, с бумаг — например, 2 декабря наши корреспонденты познакомились с отчетом омской администрации о проведении в городе отопительного сезона. И как выяснилось, у ответственных за теплоснабжение компаний даже есть шанс исправить ситуацию после скандальной зимы 2023 года.

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Одно из условий получения траншей на ремонт «уставшей» инфраструктуры — принадлежность объектов: их владельцами должен выступать муниципалитет, регион или федерация. Представители Горсовета одобрили смену собственника для проведения ремонтных работ и более того — на них даже нашлось около 500 миллионов рублей.

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На другом заседании депутаты Горсовета из комитета по вопросам ЖКХ заслушали доклады «Тепловой компании», «ТГК-11» и департамента городского хозяйства. К слову, представителям последнего серьезно «досталось» от Сергея Фролова — главы комитета.

Критике подверглось отсутствие детализации проблем, от которых страдает городская система отопления — процент износа коммуникаций известен уже достаточно долгий период, но предоставленные данные по-прежнему «куцые» и не отображают всех деталей ситуации. И это не единственная критика в адрес омских энергетиков — ОЭК и ТЭЦ-5, по заключению Минэнерго, к зиме не готовы, чуть лучше обстановка у «ТГК-11» — там специалисты выявили 86%-ю готовность, но факт наличия проблем признается крайне неохотно:

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Кроме того, решать вопросы с изношенными коммуникациями, скорее всего, придется самостоятельно: на пленарном заседании Госдумы вопрос предоставления региону целевых субсидий на ремонт инфраструктуры поднимался депутатом от Омской области Андреем Алехиным, однако это предложение не получило поддержки у думского комитета по финансам. Если нет оформленных проектов — субсидий можно не ожидать, а региону необходимо задуматься над приоритетами распределения средств.

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Пока вопросы ремонта и надлежащего обслуживания теплосетей находятся на обсуждении, количество проблем от их изношенности не сокращается: некоторые жители Омска более полугода остаются без отопления и горячей воды, а компании выясняют, к чьей сфере ответственности будет относиться эта проблема.

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Тема №3. Новые ценовые высоты.

В преддверии Новогодних праздников эта тема актуальна как никогда — сезонный спрос очень сильно влияет как на ритейлеров, так и на бюджеты простых горожан. Однако неумолимые механизмы экономики влияют даже на самые привычные блюда новогоднего стола — например, оливье.

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Вот только практика, распространившаяся в продуктовых магазинах, куда более обширна — в 2025 году омичей ждет повышение стоимости электроэнергии, а также размеров родительской платы за содержание ребенка в детском саду: в омских детсадах ее удавалось удерживать два года на одном и том же уровне, но теперь назрела необходимость «перерасчета» — к слову, закупочные цены на продукты сыграли в этом не последнюю роль. Что и говорить — дорожают даже парковки.

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Итоги недели за минуту.

Познакомиться с этими и многими другими новостями, заинтересовавших омичей, можно и в видеоформате — о них расскажет корреспондент Города55 Евгений Игишев.

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