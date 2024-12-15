«Левый берег дышать не будет»: в ГАИ назвали риски пуска «реверса» мосту у Телецентра

Однако в условиях, где «реверс» будет применяться для движения сразу по трем полосам, применение устоявшейся системы несколько затруднительно: как отмечает Наталья Бобылева, эти вопросы пока только изучаются, и, к сожалению, ответов на них очень мало — в ведомстве стремятся рассмотреть все возможные риски и нюансы подобной схемы движения.