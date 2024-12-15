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Posted 15 декабря, 06:11

Published 15 декабря, 06:11

Modified 15 декабря, 06:13

Updated 15 декабря, 06:13

иллюстрация

«Левый берег дышать не будет»: в ГАИ назвали риски пуска «реверса» мосту у Телецентра

15 декабря 2024, 06:11
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

В омском ГАИ назвали риски пуска реверсивного движения на мосту 60-летия ВЛКСМ

С момента перекрытия моста им. 60-летия ВЛКСМ прошло уже чуть более двух недель: все это время омичи настойчиво говорят о необходимости ввода реверсивного движения и сталкиваются с внушительными заторами. Однако перспективы ввода новой схемы движения сопряжены с рисками.

Их в эфире «Вести. Омск» журналисты телеканала обсудили с Натальей Бобылевой — начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Омской области.

Реверсивное движение является достаточно популярным методом организации движения на участках пути, где ведутся какие-либо ремонтные работы: такую схему чаще всего можно встретить на загородных трассах, где для удобства устанавливаются светофоры и пара регулировщиков, координирующихся между собой для безопасности движения на отрезке.

Однако в условиях, где «реверс» будет применяться для движения сразу по трем полосам, применение устоявшейся системы несколько затруднительно: как отмечает Наталья Бобылева, эти вопросы пока только изучаются, и, к сожалению, ответов на них очень мало — в ведомстве стремятся рассмотреть все возможные риски и нюансы подобной схемы движения.

«В любом случае найдется водитель, который проигнорирует какие-то требования и, естественно, поедет — что с ним тогда делать? Эти все моменты сейчас тщательно изучаются собственником дороги, и в последующем, после представления в Госавтоинспекции проекта организации дорожного движения, будут дополнительно изучаться нами, и уже коллегиально будет приниматься решение о введении реверсивного движения» — отмечает в передаче Наталья Бобылева.

Кроме того, по словам начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ, разговоры о положении дел на мосту у Телецентра не являются «пустыми»: местные власти постепенно «настраивают» движение на переправе, увеличивая количество полос или запуская светофоры, но прогнозы, к сожалению, далеки от позитива:

«Левый берег, вроде бы немножко „задышал“, но полноценно „дышать“ он не будет — без разницы, будет реверсивное движение или нет. Каждый, наверное, это понимает. Немножко легче будет — и это уже большой плюс: этот участок сейчас самый основной, поскольку в ближайшее время начнется очень много новогодних мероприятий и основной поток поедет именно через этот участок и будет еще сложнее. Поэтому каждый автомобилист должен быть готов», — рассказала Наталья Бобылева.

Напомним, ранее о перспективе запуска реверсивного движения на мосту им. 60-летия ВЛКСМ говорили и региональные власти: во время прямой линии с губернатором Омской области, Виталий Хоценко сообщил о пристальном внимании правительства региона к проблеме всех автомобилистов — если того потребует ситуация, реверсивное движение будет введено к концу года.

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#Илья Скобин#Транспорт#Пробки#Омск#Новости#Дорожное движение#Госавтоинспекция#Светофоры#Мосты#Реверсивное движение
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