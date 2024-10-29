gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Эксперты

Выбрать дату
Октябрь
Когда лучше покупать холодильники и кондиционеры: ответы экспертов
Предполагается, что стоимость бытовой техники вырастет в несколько раз. Это связано с бюрократическими сложностями, импортом, рост стоимости за рубежом.
29 октября, 10:07
Учительницу уволили за видео про «мелких ублюдков»: омские эксперты высказали мнение
22 октября, 03:52
Серая зона развития. Какой потенциал есть в регионе для трансформации Омска?
16 октября, 11:59
Искали добычу. В Омской области обнаружили следы диких медведей
Жители переживают за свой скот, ведь медведи могли учуять запах животных и прийти, чтобы поохотиться.
15 октября, 06:44
Омские музейные работники стали участниками форума «Родные музеи» в Санкт-Петербурге
11 октября, 07:00
Партнеры и сотрудники «Газпромнефть-СМ» выступили на Научно-технической конференции
4 октября, 07:03
«Газпром нефть» инвестировала в развитие российских колледжей больше 250 млн рублей
3 октября, 13:05
Сентябрь
Неожиданный поворот: в Омске выросли цены на новостройки
В Омске поднялась стоимость квадратного метра, несмотря на общее снижение цен на новостройки в других крупных городах.
25 сентября, 11:45
Неприятный сюрприз. В Омске вновь поднялись цены на бензин
Автомобилисты готовятся к новым тратам и пересматривают свои маршруты. Цены на бензин и дизель растут, как и стоимость всего в Омске.
25 сентября, 03:42
Высокие ставки на ипотеку: когда омичам покупать квартиру?
Проценты на ипотечные ставки растут на глазах. Некоторые эксперты считают, что не стоит торопиться с квартирой и подождать пару лет.
17 сентября, 09:30
Дело рук утопающих. Жильцам дома на Пригородной придется самим ремонтировать стены
10 сентября, 10:31
Август
Через 20 лет. Омичам рассказали, за сколько времени окупится квартира-студия
28 августа, 02:36
Июнь
Специалисты «Газпромнефть-СМ» принимают экзамены в вузах и колледжах Омска
В состав аттестационных комиссий, принимающих экзамены в профильных учебных заведениях, вошли сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы».
25 июня, 07:05
Молодые музыканты Омска поборются за главный приз фестиваля Kustendorf CLASSIC
В России завершился отборочный этап международного фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC — всего от РФ заявлено 14 участников, а трое из них — омичи.
13 июня, 07:20
Май
Ждать недолго. Омичам рассказали, когда их ежемесячный доход вырастет до 100 тысяч
20 мая, 03:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика